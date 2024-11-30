Левый берег на последних секундах спасся от поражения в игре с Оболонью

В субботу, 30 ноября, второй игровой день 15-го тура Украинской Премьер-лиги закрывали Левый берег и Оболонь.

Номинальные гости владели инициативой в течение большей части матча. Но их гол пришел после ошибки голкипера соперника.

Уже в добавленное к первому тайму время Валерий Дубко обыграл в воздухе Максима Механива, который ошибся на выходе и не успел выбить подачу с фланга. В результате мяч оказался в воротах хозяев поля.

Для 23-летнего защитника этот гол стал первым в рамках УПЛ. И именно это событие могло принести его команде победу. Но против оказался Андрей Якимов, который на последних секундах игры спас свою команду от поражения.

Чемпионат Украины – УПЛ

15 тур, 30 ноября

Левый берег – Оболонь 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дубко 45+4, 1:1 – Якимов 90+6.

Левый берег: Механив – Астахов, Якимов, Семенов, Сидней – Войцеховский (Галас, 68), Дедух (Спиваков, 82), М. Когут (Кобзарь, 82), Банада, И. Когут (Непейпиев, 68) – Сухоручко.

Оболонь: Федоривский – Карась, Приймак, Дубко, Стасюк – Витенчук, Слободян (Мороз, 72), Черненко (Черный, 90+5) – Бичек (Близниченко, 64), Тарануха (Лях, 90+5), Суханов (Теслюк, 72).

Предупреждения: Банада, Дедух, Семенов, Кобзарь, Спиваков – Приймак, Теслюк.

Этот результат не пошел на пользу ни одной из команд, имеющих теперь по 10 очков. Левый берег идет в зоне переходных матчей, а Оболонь – в зоне вылета.

Ранее состоялся центральный матч тура, в котором сошлись Кривбасс и Полесье . В другом поединке Верес приезжал в гости в ЛНЗ .