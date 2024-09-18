Умер лучший бомбардир и игрок ЧМ-1990 Сальваторе Скиллачи

Сегодня, 18 сентября, ушел из жизни лучший бомбардир и игрок чемпионата мира 1990 Сальваторе Скиллачи. Итальянец несколько лет сражался с раком толстой кишки.

Накануне семья Скиллачи сообщила о его госпитализации. Однако отмечалось, что бывший футболист находится в стабильном состоянии и под пристальным контролем лучших врачей.

Отметим, что 59-летний Скиллачи завершил карьеру футболиста в 1997 году. Он защищал цвета итальянских Ювентуса и Интера, а также японского Дзубило Ивата.

Чемпионат мира 1990 стал звездным временем для Скиллачи. Он начал его в статусе запасного форварда, однако в первом же матче после выхода на замену отличился забитым мячом.

В итоге Сальваторе Скиллачи вместе со сборной Италии стал обладателем бронзовых медалей Мундиаля-1990, забив 6 голов и был признан лучшим игроком турнира. В последний раз за "Скуадру Адзурру" нападающий сыграл 25 сентября 1991 года.

Недавно рак унес жизни еще двух легендарных итальянских бомбардиров. 6 января 2023 года умер Джанлука Виалли, а 9 декабря 2020-го ушел из жизни герой Мундиаля-1982 Паоло Росси.