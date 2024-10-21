Таловеров установил уникальное достижение в чемпионате Австрии

Центральный защитник Ласка и сборной Украины Максим Таловеров стал автором уникального достижения в чемпионате Австрии.

Об этом сообщает пресс-служба австрийской Бундеслиги.

Вчера ЛАСК в матче 10 тура местного первенства обыграл Тироль 2:1, Таловеров в этом матче провел на поле все 90 минут. За матч он выполнил 57 передач, каждая из которой стала точной.

Ранее ни одному игроку австрийской Бундеслиги не удавалось достичь стопроцентной точности при таком количестве передач за матч, начиная с сезона 2013/2014, когда начали вести такую статистику.

Суммарно Таловеров в текущем сезоне провел 8 матчей в чемпионате Австрии.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил игру Таловерова в матчах Лиги наций против Чехии и Грузии.