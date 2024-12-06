Неожиданная месть: воспитанник Динамо на последних секундах вырвал ничью в матче против Виктории Пльзень

В перенесенном матче 8-го тура чемпионата Чехии по футболу состоялась встреча между Викторией Пльзень и Теплице.

Теплице большую часть поединка играл вдесятером из-за удаления, однако это не помешало команде, за которую выступает украинский защитник Егор Цикало, зацепиться за очки.

На четвертой компенсированной ко второму тайма минуте, при счете 1:0 в пользу Виктории, именно Цикало вырвал ничью для гостей (1:1).

Интересно, что 23-летний Егор Цикало является воспитанником киевского Динамо. А ровно неделю назад вице-чемпион Украины уступил Виктории (1:2) в Лиге Европы.

Для Цикало, выступающего на позиции центрального защитника, это уже третий гол за Теплице в 21 матче в текущем сезоне.

В турнирной таблице чемпионата Чехии Виктория Пльзень, имея в активе 37 очков, занимает второе место после 17 сыгранных туров. Теплице с 18 баллами идет только 13-м.

Также отметим, что Теплице прервал победную серию Виктории Пльзень, насчитывавшую 5 матчей подряд во всех турнирах.