Пятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

В Гамбурге на арене "Фолькпаркштадион" состоялся матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы, в котором киевское Динамо принимало чешскую Викторию Пльзень. Поединок завершился поражением "бело-синих" со счетом 1:2.

На экваторе первого тайма соперники поочередно обменялись опасными моментами, однако хорошо себя проявили на последнем рубеже обороны голкиперы, поэтому на перерыв команды ушли при нулях на табло.

На 51-й минуте Динамо впервые в этом еврокубковом розыгрыше забило: после навеса Караваева с правого фланга мяч отскочил от Шапаренко под удар Вивчаренко, который закатил кожаного в ворота. Однако радость украинских болельщиков была недолгой, поскольку рефери, воспользовавшись помощью VAR, отменил гол из-за офсайда у Шапаренко.

К сожалению, очень быстрой реакцией на этот неприятный эпизод стала результативная атака Виктории, заставившая Бущана доставать мяч из сетки. Матей Выдра воспользовался отскоком и нанес из-за пределов штрафной прицельный удар в нижний угол, открыв счет во встрече.

Все попытки подопечных Александра Шовковского отыграться долгое время были бесполезными, а на последней минуте основного времени Шулц окончательно похоронил надежду вице-чемпиона Украины на очки, удвоив преимущество чешской команды.

В компенсированное время Динамо все же забило первый чистый гол в турнире усилиями Кабаева, однако он не позволил набрать первый зачётный балл.

1:2 – Динамо в пятый раз подряд проиграло в Лиге Европы и продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице.

Лига Европы УЕФА 2024/25

5 тур, 28 ноября

Динамо – Виктория Пльзень – 1:2 (1:2)

Голы: Кабаев (95) – Выдра (55), Шулц (90)

Динамо: Бущан – Вивчаренко (Герреро, 73), Михавко, Попов, Биловар, Караваев (Тымчик, 64), Бражко, Шапаренко, Рубчинский (Кабаев, 64), Буяльский, Ванат

Виктория Пльзень: Едличко, Емелько, Маркович, Две, Суаре (Гавел, 71), Шулц, Калвах, Червь (Вашулин, 85), Каду, Выдра (Слончик, 85), Ирка (Сойка, 77)

В шестом туре Лиги Европы Динамо 12 декабря сыграет против испанского Реала Сосьедад, а Виктория Пльзень в этот же день будет принимать английский Манчестер Юнайтед.