Переплыл Тису, чтобы играть в Беларуси: стали известны детали трансфера украинского голкипера

35-летний украинский голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тису, чтобы завершить свой переход в белорусский клуб Славия Мозырь.

Об этом сообщает Sport-express.ua.

По информации источника, Шелихов незаконно пересек государственную границу. Вратарь переплыл Тису. До этого он тщательно готовился к бегству из Украины, в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами.

Сам игрок не смог объяснить законность выезда с территории Украины.

"Переплыть Тису? Ну это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают. Вам что, больше нечего говорить или писать об украинском футболе", - сказал Шелихов.

Отметим, что у Шелихова уже есть опыт выступлений в Беларуси, ранее он защищал цвета Ислочи и Промини. Также на протяжении карьеры он играл за украинские Днепр, Волынь, Николаев, ВПК-Агро, Металлист 1925, ЛНЗ и Викторию, грузинский Сабуртало.

В составе Днепра Денис дошел до финала Лиги Европы-2015, где днепряне уступили Севилье (2:3). Правда, этот матч он провел на скамье запасных.