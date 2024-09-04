Довбик номинирован на Золотой мяч

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вошел в список номинантов на "Золотой мяч", который вручают лучшему игроку по итогам года.

Об этом сообщает пресс-служба церемонии.

Довбик в сезоне-2023/24 выступал за испанскую Жирону, в составе которой за 39 матчей забил 24 гола и отдал 10 главных передач. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и получил трофей Пичичи.

Церемония награждения "Золотой мяч" состоится 8 октября.

За всю историю только 3 украинца получали Золотой мяч. Это Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004).

Напомним, украинец перешел в Рому летом 2024 года. Его трансфер вошел в список самых дорогих среди украинских игроков и стал пятым самым дорогим трансфером в истории клуба.