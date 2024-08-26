Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отличился дебютным голом за греческий Олимпиакос.

Это произошло в матче 2-го тура местной Суперлиги против Каллитеи из Афин на 79 минуте. Украинцу хватило 11 минут в поле, чтобы вывести свою команду вперед.

В прошлом сезоне Яремчук играл на правах аренды за испанскую Валенсию, за которую в 29 матчах отличился четырьмя голами. Олимпиакос подписал контракт с 28-летним нападающим до 2028 года.

Отметим, что в сезоне 2023/24 Олимпиакос выиграл первый еврокубок в своей истории. В финале Лиги конференций "красно-белые" одолели Фиорентину.