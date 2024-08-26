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Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос

Микола Дендак — 26 августа, 22:23
Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Роман Яремчук
Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отличился дебютным голом за греческий Олимпиакос.

Это произошло в матче 2-го тура местной Суперлиги против Каллитеи из Афин на 79 минуте. Украинцу хватило 11 минут в поле, чтобы вывести свою команду вперед.

В прошлом сезоне Яремчук играл на правах аренды за испанскую Валенсию, за которую в 29 матчах отличился четырьмя голами. Олимпиакос подписал контракт с 28-летним нападающим до 2028 года.

Отметим, что в сезоне 2023/24 Олимпиакос выиграл первый еврокубок в своей истории. В финале Лиги конференций "красно-белые" одолели Фиорентину.

Олімпіакос Роман Яремчук

Роман Яремчук

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