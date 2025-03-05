Довбик попал в символическую сборную 27 тура Серии А

Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик попал в символическую сборную 27 тура итальянской Серии А.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Украинец получил оценку 7.0 за свое выступление, которую имеют большинство из представленных футболистов. Лучшим игроком тура стал представитель Болоньи Риккардо Орсолини, который получил 7.5 баллов.

Напомним, Довбик появился на замену в матче против Комо и своим голом с передачи Ренша принес победу "волкам".

За тот матч форвард получил одну из лучших оценок в команде по версии Sofascore.

Всего на счету Артема 14 мячей и четыре ассиста в 34 матчах сезона-2024/25.

Ранее экс-футболист Ромы заявил, что украинскому футболисту не доверяют в Италии.