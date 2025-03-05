Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Довбик попал в символическую сборную 27 тура Серии А

Володимир Максименко — 5 марта 2025, 13:53
Довбик попал в символическую сборную 27 тура Серии А
Артем Довбик
Getty Images

Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик попал в символическую сборную 27 тура итальянской Серии А.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Украинец получил оценку 7.0 за свое выступление, которую имеют большинство из представленных футболистов. Лучшим игроком тура стал представитель Болоньи Риккардо Орсолини, который получил 7.5 баллов.

Напомним, Довбик появился на замену в матче против Комо и своим голом с передачи Ренша принес победу "волкам".

За тот матч форвард получил одну из лучших оценок в команде по версии Sofascore.

Всего на счету Артема 14 мячей и четыре ассиста в 34 матчах сезона-2024/25.

Ранее экс-футболист Ромы заявил, что украинскому футболисту не доверяют в Италии.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Артем Довбик

Тотти: Рома заслуживает пятое-шестое место, не более
Экс-форвард сборной Италии: В Роме не доверяют Довбику
Рома – Атлетик: где смотреть матч с участием Довбыка в Лиге Европы
Все это в Испании не делали: Раньери объяснил нелегкую адаптацию Довбика в Серии А
Впервые за десять дней вновь увидел Довбика: Раньери – о победе над Комо в 27 туре Серии А

Последние новости