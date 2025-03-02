Гол Довбыка принес Роме волевую победу над Комо, Милан в меньшинстве проиграл Лацио в Серии А

Сегодня, 2 марта, в рамках 27 тура итальянской Серии А состоялось четыре поединка.

Открывала игровой день Монца, которая в домашнем матче потерпела поражение от Торино. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "быков", которые закрепились на 11 месте в турнирной таблице. Монца остается на последней строчке, отставая на 9 очков от Пармы, которая находится на 17 месте.

Болонья с дублем Риккардо Орсолини обыграла Кальяри и поднялась на шестую строчку турнирной таблицы.

В Генуе могло состояться украинское дерби во время матча между Дженоа и Эмполи. Но Руслан Малиновский и Виктор Коваленко просидели всю игру в запасе. Их команды закончили поединок вничью 1:1.

А в Риме случилось возвращение Артема Довбика. Форвард сборной Украины начал игру со скамейки запасных, после чего он появился на поле после перерыва. На 76-й минуте Довбик замкнул передачу Девина Ренша, чем принес команде Клаудио Раньери волевую победу со счетом 2:1.

В последнем матче игрового дня Милан принимал Лацио. В середине первого тайма Маттия Дзакканьи открыл счет, а после перерыва хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Страхиньи Павловича. И хотя гол Самуэля Чуквуезе в конце второго тайма восстановил паритет, на последних минутах добавленного времени Педро реализовал пенальти, чем принес "орлам" три очка.

Чемпионат Италии - Серия А

27 тур, 2 марта

Монца - Торино 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 - 41 Эльмас, 0:2 - Каседеи.

Болонья - Кальяри 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 - 22 Пикколи, 1:1 - 48 Орсолини (пен), 2:1 - 56 Орсолини.

Дженоа - Эмполи 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 - 36 Грасси, 1:1 - 81 автогол Сильвестри.

Рома - Комо 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 - 44 Да Кунья, 1:1 - 61 Салемакерс, 2:1 - 76 Довбик.

Удаление: 63 Кемпф (Комо, вторая желтая карточка).

Милан – Лацио 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 28 Дзакканьи, 1:1 – 85 Чуквуэзе, 1:2 – 90+8 Педро (пенальти)

Удаление: 67 Павлович (Милан, прямая красная карточка).

Накануне в центральном матче тура Наполи и Интер не определили сильнейшего.