Фартовая Молдова. Украина победила Турцию и вышла во второй раунд плей-офф отбора к Евро-2025

Женская сборная Украины победила команду Турции со счетом 2:0 в ответном поединке первого раунда плей-офф к Евро-2025. Состоявшийся в Кишиневе матч был номинально домашним для украинской сборной, а первая встреча в Стамбуле завершилась ничьей (1:1).

Команда Владимира Пятенко открыла счет относительно быстро. На 14-й минуте Ольга Басанская с левого фланга навесила на ближнюю штангу, а Караташ взлета срезала мяч в свои ворота.

На 34-й минуте "сине-желтые" удвоили свое преимущество. После навеса Вероники Андрухив с левого фланга, защитница выбила мяч с вратарской, Яна Калинина с 18-ти метров пробила, а защитница Любовь Шматко остановила мяч перед воротами и умело отправила его в сетку. Турчанки апеллировали, мол, офсайд. Но VAR зафиксировал взятие ворот – 2:0!

До перерыва было много борьбы и фолов. Турчанки провели неплохую атаку, удар взлета накрыла вратарь Катерина Самсон. Первый же удар в створ ворот во втором тайме нанесли наши соперницы – Самсон на месте.

На 57-й минуте Карабулут сбежала лицом к лицу после долгой передачи – и забила! Но и здесь VAR за нас – офсайд! Уже и закрался страх: не отдадут ли наши девушки преимущество соперницам, как это было в первом матче. Но не дали этому случиться – высоко встречали оппоненток, активно прессинговали, еще и пытались атаковать при первой возможности.

В завершение поединка Украина провела несколько тактических замен: наши землячки заработали несколько фолов, мастерски выиграли драгоценное время и уверенно довели матч до победы – 2:0!

Отбор к Евро-2025

Плей-офф, ответный матч

Украина – Турция 2:0

Голы: Караташ (14, автогол), Шматко (34)

Украина: Самсон – Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская, Петрик, Химич, Андрухив (Гирин, 73), Калинина (Молодюк, 81), Овдийчук, Кравчук

Турция: Акгез – Дживелек, Абрахамссон, Караташ, Эзев, Джал, Топчу, Шекер, Тюркоглу (Садикоглу, 73), Кескин (Ханчар, 66), Пекел (Карабулут, 46)

В следующем раунде Украина сыграет с победителем пары Бельгия – Греция, который будет определяться сегодня в 21:45 по Киеву.