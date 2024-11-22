Шанс на 50 миллионов и реабилитация Реброва. О чем говорит жребий Украины в плей-офф Лиги наций

Сборная Украины узнала соперника по раунду плей-офф Лиги наций-2024/25. По оценкам журналистов и специалистов, оппонент в виде коллектива Доменико Тедеско был сильнейшим из 4 возможных визави команды с сине-желтыми цветами.

Впрочем, Чемпион не считает такой жребий неудачным. И представляет вашему вниманию субъективный взгляд на актуальную тему.

Выгодный соперник для Реброва?

Команда Доменико Тедеско – лучший вариант для предводителя украинской дружины Сергея Реброва. Да-да, вы все прочли верно. "Красные дьяволы" – не просто сильнейший оппонент из 4 возможных вариантов для "сине-желтых". Это команда-билет нынешнего тренера Украины к успеху и счастливое стечение обстоятельств для его положения.

УАФ

До игры с Албанией Ребров ходил по тонкому льду. Однако и победа над балканцами всего огромного багажа претензий, накопленного паном Сергеем за время пребывания у руля сборной, отнюдь не отменяет. Как показала дуэль команд на Евро-2024, противостоять Бельгии не просто достойно, а на грани успеха, Реброву по силам. Дело за "малым" – на этот раз выбрать на игру реально убийственную для ожиданий визави тактику и мотивировать своих подопечных не хуже уровня в поединке в Штутгарте.

Идеальный оппонент для нынешней Украины?

Не стоит забывать и о том, что свой лучший матч на Евро Украина отыграла именно против Бельгии. Не кого-то там, а земляков тех самых великих и ужасных Эдена Азара, Тибо Куртуа, Дриса Мертенса и компании, которые шанс вписать свои имена в историю короля спорта золотыми буквами в свое время жалко профукали.

УАФ

Фокус в том, что именно со сборными, так или иначе относящимися к рангу "топ", команда, создаваемая Ребровым с июня 2023-го, играла в свой лучший футбол. И матч против Германии, и игра против Англии, и поединки с Италией, и, наконец, эта же последняя игра с Бельгией Украине удавались – претензий за игрой, самоотдачей и тем же отношением к делу к футболистам, в отличие от едва ли не большинства встреч за последние 1,5 года, не было. Даже больше – шансы победить тех же бельгийцев у Украины были действительно приличные. Возможно, причиной тому та же психология. Недооценить такие команды не "удается" даже таким мастерам мяча, как игроки нынешней сборной Украины. Но как бы то ни было, игра с бельгийцами имеет все шансы стать для "сине-желтых" тем поединком, который позволит говорить о перспективе этой команды без привкуса сарказма.

Улыбка судьбы или гримаса фортуны: возможность пройти трансформацию от "звезд" к звездам

Не секрет, что одной из главных претензий к футболистам коллектива Реброва являются неоправданные миллионов поклонников надежды. Завышены были те или иные ожидания или нет – тема другого разговора. Однако не только ведущие легионеры "сине-желтой" команды, но и лучшие футболисты из клубов УПЛ за последние минимум полгода сильно разочаровали, и давно навешенные на них "ценники" отнюдь не оправдали.

УАФ

Артём Довбик, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Зинченко. За последние месяцы эти игроки "задолжали" не только болельщикам, но и своей карьере. По слухам, Шахтер хочет получить за того же Судакова около 50 миллионов евро. И если молодой хавбек "горняков" действительно хочет "продать" себя в амбициозный клуб из ведущего первенства Старого Света, матч с Бельгией принадлежит к категории лучших возможностей. Никто не будет сдерживать и других "желающих". В противном случае многим из перспективных и "перспективных" игроков нынешнего "призыва" придется отложить мысли о счастливом будущем в Западной Европе снова.