Неисправимый Ребров и футболисты, просящие прощения. 5 выводов из матча Албания – Украина

Сборная Украины одержала выездную победу в матче 6 тура Лиги наций с командой Албании. Коллектив Сергея Реброва сумел провести два быстрых гола, которые и решили судьбу встречи.

Чемпион подводит итоги непростого для национальной сборной выезда на Балканы. На что стоит обратить внимание перед тем, как в который раз критиковать главную команду за непоследовательную игру, и почему тренерский штаб также есть за что похвалить? Об этом и другом – в нашем материале.

Футболисты сборной Украины сделали свой выбор

Как известно, демократы объединяются перед расстрелом. В случае со сборной Украины максимальная концентрация усилий произошла в игре, которая могла бы стать для "сине-желтых" последней в дивизионе Б.

Фото: Дан Балашов

Учитывая неоднозначные решения Реброва в течение едва ли не всей каденции во главе сборной, не могло не вызывать опасения и желание игроков биться за своего тренера тогда, когда тот в случае неудачи после матча или перед началом квалификации ЧМ-2026 мог быть уволен. Однако практика показала, что воля, характер и умение стиснуть зубы в решающий момент у команды Реброва есть.

Кадры решают все: тренерский штаб "сине-желтых" провел идеальную ротацию

По сравнению с матчем против Грузии Ребров произвел 4 изменения в составе. И в случае с каждым футболистом, освежившим стартовую 11-ку, наставник попал в самое "яблочко".

Фото: Дан Балашов

Как мы и предполагали, изменения касались опорной зоны, правого центрального хавбека, правого крыла атаки и позиции центрфорварда. Иван Калюжный не только провел матч, близкий к идеальному, но и оказался чрезвычайно удачливым – второе появление хавбека в старте принесло вторую победу его команде. Алексей Гуцуляк активно помогал Ефиму Конопле на собственной половине, а также удачно поддерживал наступательные действия в фазе атаки. В целом игру каждого футболиста в составе появившихся на поле гостей наконец можно отнести к категории реальных "извинений", о которых не раз говорили украинские футболисты, и никак не могли продемонстрировать желаемое на практике.

Зинченко и Яремчук вовремя "решили" свои клубные проблемы

Хавбек английского Арсенала и нападающий греческого Олимпиакоса переживают очень сложный период. Уже зимой оба могут столкнуться с необходимостью смены клубов, ведь в планы своих наставников в Лондоне и Пирее соответственно, похоже, не входят. Однако в сборной оба показали футбол экстракласса именно тогда, когда этого требовала неблагоприятная ситуация.

Фото: Дан Балашов

И Зинченко, и Яремчук принадлежат к футболистам на тех позициях, на которых в национальной команде большая конкуренция. Уже в следующих играх тренерский штаб может отдать предпочтение другим исполнителям, однако сейчас очень успешное выступление в Тиране для обоих имеет огромное значение еще и в контексте продолжения карьеры на клубном уровне.

Снова невнятный: бледность Довбика становится проблемой для Украины

В этот раз нападающий итальянской Ромы начал матч со скамейки запасных и появился на поле на 76-й минуте. Во время, отведенное Довбику для усиления игры команды, экс-игрок Днепра-1 проявил себя в "лучших" традициях игры под руководством Реброва.

Фото: Дан Балашов

Довбик снова пытался цепляться за мяч, сбрасывал круглого на партнеров, и даже успел потревожить голкипера соперника. Однако в который раз выглядел на поле чуть ли не инородным телом и футболистом, не знающим/не понимающим своей роли. Начиная с финальной части первенства Европы, Украина провела 9 матчей, из которых на счету Довбика 7 появлений в футболке главной команды страны (6 выходов в стартовом составе). В этих играх центрфорвард отличился одним забитым мячом, проведенным в поединке с Чехией с пенальти. Непонимание главным тренером, как использовать достоинства одного из лучших нападающих Серии А, а игроком – задумок и требований наставника, давно стало для "сине-желтых" серьезной неприятностью, которая со временем может перерасти в настоящую игровую беду.

Украина-"хамелеон" – фирменный "почерк" команды Реброва

С Сергеем Ребровым сборная Украины упорно придумывает велосипед, стремясь выигрывать матчи в стиле "играем, сколько и когда хотим". Нюанс в том, что такой подход себе могут позволить разве что команды, способные обеспечить себе необходимое преимущество над соперником в течение ограниченного периода времени, тогда как оставшийся поединок доигрывать на "минималках". Очевидно, нынешние "сине-желтые" таким коллективом никак не являются.

Фото: Дан Балашов

Начиная со времени назначения нынешнего главного тренера на должность, главная команда не провела ни одного(!) матча с более-менее качественной игрой в обоих таймах. Зато очевидные "перекосы" случались в каждой игре, когда то первую, то вторую половину "сине-желтые" играли откровенно хуже. Матч с Албанией исключением не стал, Ребров себе не "изменил" и в этот раз, а в последние 20 минут матча игра могла развернуться на 360 градусов. Очевидно, этой победой наставник обезопасил себя от возможного увольнения. Однако вопрос как реальной перспективы этой команды в контексте решения главной задачи – выхода на ЧМ-2026, так и будущего самого специалиста остается под большим сомнением.