Выступление на Canadian Shield дало о себе знать: Украина упала в обновленном рейтинге ФИФА

Сегодня, 10 июля, состоялось обновление рейтинга ФИФА, по итогам которого Украина потеряла одну позицию.

Об этом говорится на сайте ассоциации.

С момента последнего обновления рейтинга "сине-желтые" провели два матча, оба в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.

Там подопечные Сергея Реброва потерпели поражение от Канады (2:4) и обыграли Новую Зеландию (2:1). В результате этих выступлений украинская команда опустилась на 26-е место.

В первой пятерке рейтинга ФИФА не было изменений: лидером осталась Аргентина, которую преследуют Испания и Франция. Португалия за счет выигрыша Лиги наций-2025 обогнала Нидерланды и поднялась на шестую строчку.

Стоит отметить, что из всех будущих соперников Украины в отборе на чемпионат мира-2026 только Азербайджан опустился в рейтинге (стал 122-м, был 119-м). Франция в свою очередь осталась третьей, а Исландия – 74-й.

Рейтинг ФИФА (10 июля)

1 (1). Аргентина – 1885,36 очка;

2 (2). Испания – 1867,09;

3 (3). Франция – 1862,03;

4 (4). Англия – 1813,32;

5 (5). Бразилия – 1777,69;

...

26 (25). Украина – 1557,21.

ФІФА

Напомним, что определилось место проведения первого гостевого матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины может продолжить карьеру под руководством Жозе Моуринью.