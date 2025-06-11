Голы Гуцуляка и Зинченко принесли сборной Украины победу над Новой Зеландией

Сборная Украины провела матч второго тура товарищеского турнира Canadian Shield. Соперником была национальная команда Новой Зеландии.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Реброва.

Футбол – Canadian Shield

11 июня, второй тур

Новая Зеландия – Украина 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гуцуляк (54), 1:1 – Стаменич (59), 1:2 – Зинченко (75)

Новая Зеландия: Крокомб – Сурман, Байндон, Боксолл, Какаче – Стаменич, Белл – Джаст (Вуд, 81), Сингх (Руфер, 73), Гарбетт (Олд, 66) – Уэйн (Барбарусес, 66),

Украина: Лунин – Тымчик, Чеберко (Таловеров, 66), Забарный, Михайличенко (Мартынюк, 66) – Михайленко (Зинченко, 73), Назарина – Зубков (Цыганков, 73), Пихаленок, Кабаев (Яремчук, 66) – Гуцуляк

Предупреждения: Белл (65), Биндон (73) – Цыганков (83)

Первые 15 минут прошли достаточно спокойно. Коллектив Реброва не мог нормально преодолеть прессинг соперника, хоть и владели мячом.

Опасный момент возник на 16 минуте. Пихаленок подал, Гуцуляк выиграл верховую борьбу и пробил. Помешал мячу оказаться в воротах голкипер Макс Крокомб.

Следующая огненная возможность состоялась на 32 минуте. Гоцуляк бил, но Крокомб во второй раз помешал ему забить. На добивании первым был Кабаев, однако мяч после его удара полетел над воротами.

На 54 минуте "сине-желтые" открыли счет. Забарный диагональной передачей нашел Кабаева, тот отпасовал на Гуцуляка. Алексей быстро обработал мяч и нанес точный удар в ближний угол.

Вскоре представитель Океании отквитался. После подачи с углового Боксолл выиграл борьбу и сбросил на Стаменича, который с близкой дистанции "пробил" Лунина.

На 74 минуте на поле вышел Александр Зинченко. Через минуту футболист лондонского Арсенала забил гол. Александр Мартынюк, проводивший дебютную игру за национальную команду, записал на свой счет ассист.

На последних минутах Даррен Безли выпустил на поле главную звезду сборной Новой Зеландии Криса Вуда, но даже опытный форвард спасти будущего участника ЧМ-2026 не сумел.

Напомним, несколько дней назад сборная Украины потерпела поражение от Канады. Для канадцев это была первая за 14 лет победа над европейской сборной.