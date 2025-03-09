Накануне матча против Украины в сборной Бельгии разразился конфликт из-за возвращения Куртуа

32-летний голкипер сборной Бельгии Кун Кастельс заявил, что завершает выступления за национальную команду из-за возвращения в нее Тибо Куртуа.

Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, еще ряд футболистов сборной Бельгии не согласны с решением федерации по возвращению голкипера Реала, однако их имена пока не разглашаются.

Кастельс отметил, что его возмущает тот факт, что Куртуа сам решает, когда выступать за сборную, а когда нет. Он также выразил непонимание относительно позиции федерации.

"Если так, то любой футболист может делать то, что захочет", – возмутился вратарь.

По его словам, это противоречит принципам и ценностям, которые должны быть в командном спорте.

"Я не могу больше быть частью организации, которая поддерживает такое поведение", – заявил Кастельс.

Отметим, Куртуа играл за сборную Бельгии еще в 2023 году и отказался ехать на Евро-2024. Впоследствии стало известно, что такое решение игрок Реала сделал из-за разногласий с Доменико Тедеско.

Позже сам Куртуа заявил о своем желании вернуться в сборную, а новый главный тренер команды Руди Гарсия подтвердил возвращение голкипера в состав "дьяволов".

Сборная Украины встретится с Бельгией в матчах плей-офф за выход в дивизион А Лиги наций. Поединки состоятся 20 и 23 марта. Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров накануне объявил список игроков, которые будут готовиться к поединку против бельгийцев.