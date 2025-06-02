УЕФА со следующего сезона изменит правило преимущества домашнего поля в плей-офф еврокубков, чтобы отдать преимущество командам, которые показали лучшие результаты на этапе лиги.

Об этом сообщает ESPN.

В сезоне 2024/25 клубы, занявшие места в топ-8 на этапе лиги, гарантированно сыграли ответный матч 1/8 финала дома. Но в четвертьфиналах и полуфиналах порядок матчей определялся жеребьевкой, что уменьшало ценность высокого места в таблице.

Со следующего сезона порядок всех матчей плей-офф будет определяться по позиции в таблице: команда, финишировавшая выше, будет проводить ответный матч дома.

Это изменение принял Комитет клубных соревнований УЕФА во время заседания перед финалом Лиги чемпионов. Ожидается, что такое же изменение будет применено и в Лиге Европы, и в Лиге конференций. Решение должны утвердить 28 августа.

Напомним, финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Интером завершился убедительной победой парижан со счетом 5:0.

Отметим, что до этого самое крупное поражение в финале Лиги чемпионов состоялось в 1994 году, когда Милан обыграл Барселону со счетом 4:0. Для ПСЖ – это первый в истории титул чемпиона ЛЧ. До этого парижане играли в финале лишь раз – в 2020 году (поражение от Баварии 0:1).

В то же время в Лиге Европы победу праздновал Тоттенхэм, который в решающем матче переиграл Манчестер Юнайтед, а трофей Лиги конференций завоевал Челси.