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УЕФА допустила Жирону Довбика и Цыганкова в Лигу чемпионов

Олександр Булава — 3 июня, 19:38
УЕФА допустила Жирону Довбика и Цыганкова в Лигу чемпионов

Испанская Жирона получила разрешение от УЕФА на участие в Лиге чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает AS.

Каталонцы предоставили гарантии соблюдения правила о запрете владения различными клубами.

В частности, клуб покинут директора, которые также входят в City Football Group. В связи с чем доля владения акций будет уменьшена с 47% до 30%. Связь между Жироной и Манчестер Сити исчезнет и оба клуба смогут играть в еврокубках.

Отмечается, что в будущем УЕФА планирует быть более жестким по отношению к мультиклубным корпорациям.

Напомним, Жирона по итогам сезона-2023/24 заняла третье место в чемпионате Испании и впервые в истории завоевала путевку в Лигу чемпионов.

Жирона Ліга чемпіонів УЄФА

Жирона

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