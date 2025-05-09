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В Украине возобновят чемпионат U-21 и изменят формат лиги U-19

Олексій Мурзак — 9 мая 2025, 16:47
В Украине возобновят чемпионат U-21 и изменят формат лиги U-19
УАФ

Вскоре в Украине возобновят чемпионат U-21, который не проводился с 2021 года.

Об этом в комментарии УПЛ ТВ сообщил технический директор Украинской ассоциации футбола Игорь Дедышин.

"Поддержали идею возобновить чемпионат U-21. Это актуальный вопрос для игроков, которые не проявили себя на уровне U-19, но играть там уже не могут. Для клубов это удобный механизм, чтобы давать игрокам возможность восстановиться после травм. И те, кто не имеет много практики, могут получить время в U-21", – сказал Дедышин.

Дедишин также добавил, что вместо чемпионата U-19, в котором участвует только команды УПЛ, будет открытая лига, куда могут заявиться все клубы с командами U-19.

Напомним, в среду, 7 мая, в Доме футбола состоялось совещание, на котором клубы Украинской Премьер-лиги и руководство Украинской ассоциации футбола предварительно согласовали новый формат Кубка Украины, а также создали единый телепул для показа кубковых матчей.

Дедишин

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