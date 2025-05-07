Клубы УПЛ и УАФ согласовали новый формат Кубка Украины: какие изменения ожидаются

В среду, 7 мая, в Доме футбола состоялось совещание, на котором клубы Украинской Премьер-лиги и руководство Украинской ассоциации футбола предварительно согласовали новый формат Кубка Украины.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Очертания будущего турнира следующие:

На первом этапе будут встречаться победители региональных кубков.

На стадии 1/32 финала в борьбу вступают 12 клубов УПЛ.

В 1/16 к ним присоединяются 4 клуба – участники еврокубков.

Победители во всех раундах определяются в одном матче.

На всех раундах используется максимально слепой жребий (Шахтер и Динамо могут сыграть уже в 1/16, любительская команда может до 1/4 не встретить ни одного клуба УПЛ).

Отменяется дополнительное время: по окончанию 90 минут сразу пробиваются пенальти.

Также предварительно предлагалось, чтобы все матчи проходили на полях команд из низших дивизионов. Но поступило предложение – определять хозяина слепым жребием.

Окончательный вариант будет согласован на следующем исполкоме УАФ.

Ранее стало известно, что клубы УПЛ также создали единый телепул для показа Кубка Украины.