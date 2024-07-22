УАФ пообещала закрыть "лазейку имени Миная"

На заседании исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола был утвержден алгоритм действий на случай, если в будущем сложится похожая ситуация, как с Днепром-1.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

По новому принципу последняя и предпоследняя команды УПЛ не смогут претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Это право будет предоставляться клубам, игравшим в переходных матчах. Например, если бы такой принцип действовал в этом году, то за вакантное место боролись бы Эпицентр и Левый берег.

Отметим, что Минай уже дважды сохранял прописку в УПЛ, несмотря на то, что по спортивному принципу должен был вылетать в Первую лигу. Впервые это произошло в сезоне-2020/21, когда закарпатцы заняли последнее, 14 место, но за счет расширения УПЛ до 16 клубов остались в элите.

В сезоне-2021/22 Минай снова шел на вылет — после 18 туров имел всего 10 очков и занимал предпоследнее место. Впрочем, из-за полномасштабного вторжения чемпионат был завершен досрочно. Теперь закарпатский клуб получил шанс в третий раз остаться в УПЛ после фактического вылета - для этого нужно победить в "Турнире четырех" с Металлистом 1925, Левым берегом и Эпицентром.