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Определился главный претендент на трансфер Шапаренко

Олександр Булава — 27 июня, 22:12
Определился главный претендент на трансфер Шапаренко

Полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Игроком интересуется римским Лацио, однако его переход туда маловероятен. Также интерес к хавбеку проявляют клубы испанской Ла Лиги и АПЛ.

Однако главным фаворитом на трансфер Шапаренко источник называет турецкий Бешикташ, активно работающий над трансфером.

"Турки уже интересовались футболистом, который забивал им не так давно этой весной. Но как и сейчас не получили соответствующего импульса", — говорится в сообщении.

Недавно сотрудник отдела селекции Динамо, отвечающий за трансферную политику, Евгений Хачериди считает, что президент киевлян Игорь Суркис может оценить Шапаренко в 100 млн евро.

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