Тренер Хуста рассказал, чем завершилась история с мобилизованным футболистом

Главный тренер Хуста Владимир Цыткин сообщил, что мобилизованный 25-летний игрок Николай Сираш сейчас находится в учебной части.

Его слова передаёт Украинский футбол.

"Николай сейчас находится в учебной части. Пытаемся ему как-то помочь. По нашему мнению, один из лидеров Хуста должен играть в футбол. В то же время понимаем ситуацию в стране. То есть дальше будет, как получится. Пока нет никакой конкретики.

Это наш игрок основного состава. Его забрали с улицы и мобилизовали. Николай исчез для всех на сутки, мы не знали его местонахождение. Он после задержания смог написать СМС с чужого телефона из Мукачево. Его собственный гаджет забрали и не отдавали сутки. Это противозаконно – отбирать у человека его собственность", – сказал наставник.

Ранее мы сообщали об истории Сираша, которого забрали в Территориальный центр комплектования прямых с вокзала. Позже клуб обратился к Андрею Шевченко с просьбой отстранить футболиста от мобилизации. В Украинской ассоциации футбола отреагировали на задержание игрока и сообщили, что не будут влиять на ТЦК.