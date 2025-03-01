Конец эры Ман Сити: лидеры-пенсионеры, пустота вместо Родри и изодранный лоб Гвардиолы

Манчестер Сити попал в самую глубокую игровую яму за время тренерства Жузепа Гвардиолы и впервые за 7 лет не мечтает о трофеях, а говорит о перестройке.

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Кризис пришел внезапно

Это был конец октября, когда Ман Сити впервые в сезоне проиграл.

До того внешне все было хорошо – 9 туров АПЛ без поражений, 7 побед, уверенный старт в ЛЧ.

Отдельные скептики замечали, что успехи даются "Горожанам" все труднее. В сентябре-октябре они всех оппонентов одолевали минимально и часто на фарте. Впрочем, это мелочи – пока не случился Тоттенхэм.

30 октября в Кубке лиги "Шпоры" победили Сити 2:1 – и на том все рассыпалось.

2 ноября Манчестер Сити проиграл уже Борнмуту в АПЛ (1:2), тогда Спортингу в ЛЧ (1:4), Брайтону в АПЛ (1:2) и снова Тоттенхэму, теперь в АПЛ (0:4).

Так вот впервые в тренерской карьере Жузеп Гвардиола уступил в 4 матчах подряд.

"Я бы не говорил, что команда плохая. Я бы сказал, что команда неготова, и это небольшая проблема, которую мы имеем сейчас", – Пеп пытался это как-то объяснить.

Сегодня, однако, 1 марта, и после того поражения с Тоттенхэмом Сити провел 28 матчей – из них проиграл 14.

"Горожане" впервые с 2016-го не сыграют в четвертьфинале ЛЧ – они выбыли от Реала. Также в АПЛ они 4-е, отставая от лидера Ливерпуля на 20 очков. 37 пропущенных у Сити – это больше, чем у Эвертона, идущего 16-м. В нападении забивает один Эрлинг Холанд (20), тогда как второй бомбардир команды – защитник Йошко Гвардиол (5).

"Небольшая проблема", ну конечно.

Не с кем играть

Забавно для такого гиганта, но это правда.

Так бывает, когда с одной стороны менять Хулиана Альвареса бразильцем Савиньо, а с другой забыть старый принцип сэра Алекса: "Не дать им стареть вместе".

Когда-то похожее пережила Барселона, и обернулось оно 2:8 с Баварией.

Реал и ПСЖ "Горожанам" столько не забили, но это больше проявление уважения, чем заслуга Сити. Так-то выглядела команда Гвардиолы по-пенсионерски вяло и слабо.

Де Брейне 33, Гюндогану 34, Стоунзу, Аке, Бернарду Силве 30, Грилишу и Аканджи – по 29.

"Мы старые", – как-то констатировал тренер.

Visualization to show why Man City needs to invest in players NOW.



▶️There are 17 players with 0 to 2.5 years left on contract



▶️There are 9 players 30 or over in the first team



The average squad age with the 3 new City players is still 27 pic.twitter.com/tHOcbE5vAu — BlueCityBrain (@BlueCityBrain) January 18, 2025

Так вот это правда. В текущем сезоне Манчестер Сити выпускал в АПЛ состав со средним возрастом 28,8 года – только у борющихся за выживание Эвертона и Вест Хэма старше. Челси, МЮ, Тоттенхэм – на 4-5 лет моложе. Лидеры Арсенал и Ливерпуль собрали тех, кто в расцвете сил – 25-27 лет.

К шейху Мансуру – владельцу – вопросов нет. После покупки Сити в 2008-м он влил в состав 2,86 млрд, в том числе 440 млн – с лета 2022-го по январь 2025-го.

Если искать виновного в нехватке кадров, то это Чики Бегиристайн, спортивный директор.

Калвин Филипс за 50 млн, Матеуш Нунеш за 62, Жереми Доку за 60 – это что такое? Это же не усиление. Тем временем Сити покидали Коул Палмер, Хулиан Альварес, Лиам Дилэп, Джейми Гиттенс, Морган Роджерс, Ромео Лавия – золотая молодежь, которая сегодня делает погоду в других местах.

Распродажа талантов из академии привела к небывалому – торговое сальдо "Горожан" за 3 сезона составило лишь -15 млн, это 81-е место в мире по чистым расходам.

Вместе с тем политика Бегиристайна оставила его старого друга Гвардиолу совсем без скамейки запасных. С Ювентусом 11 декабря, например, в резерве Сити было лишь двое полевых игроков не из U21.

Since leaving Man City Cole Palmer is doing better than both Bernardo Silva & Kevin De Bruyne. pic.twitter.com/NQQgMUk3KA — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) February 19, 2025

Потому-то и понадобилось экстренное вмешательство среди зимы – Мармуш, Хусанов, Нико.

По ним говорить рано, ребята только учат язык в кризисном коллективе, где половина состава – ветераны на чемоданах.

Уже известно, что летом уйдет и Бегиристайн тоже, его место займет Угу Виана, конструктор чемпионского Спортинга. Для Сити это очень важно; клубу надо менять подходы к скаутингу. Сейчас Савиньо играет под 26-м номером Рияда Мареза, но алжирец забил 39 голов в двух последних сезонах на "Этихаде", а у бразильца в текущем – 2 в 36 матчах. На другом фланге у Доку 6 голов, тогда как Рахим Стерлинг на пике в 2017-20 годах забивал здесь от 23 до 31 голов за сезон.

Травма Родри – последний гвоздь

Здесь лучшая ассоциация - настольная игра "дженга".

Можно вынимать блоки из основания башни, но лишь пока не наткнёшься на критически важный.

Бегиристайн вынимал эти блоки год, два, три, и оно как-то держалось, хотя уже в прошлом сезоне был заметен регресс. Ну, а тогда разрыв крестов у Родри – и все, приплыли.

Оно было ясно, что так будет.

Man City since start of last PL season



With Rodri: 0 losses in 36 games

Without Rodri: 10 losses in 26 games pic.twitter.com/B183phVtIR — StatMuse FC (@statmusefc) February 2, 2025

С февраля 2023-го по октябрь 2024-го Манчестер Сити выиграл 75,6% своих матчей с Родри на поле, проиграв лишь раз. Без испанца коэффициент составлял 57,1%, и поражений было аж 10 в 28 играх.

Взять хотя бы манчестерские дерби на "Этихаде". В сезоне-2023/24 с испанцем Сити имел 73% владения мячом против МЮ, а в этом году без него – 52%. Родри также 8 раз возвращал владение Сити в дерби, тогда как Гюндоган, менявший его по позиции, делал это трижды. Количество касаний к мячу – 123 у Родри, 73 у Гюндогана. Это совершенно другой уровень контроля, вовлеченности. И результаты тоже разные: 3:1 в прошлом году и 1:2 в декабре 2024-го.

"Проблема в том, что мы не отдыхаем с мячом, – жаловался Гвардиола. – Раньше мы могли делать по 20, 25, 30 передач на чужой половине поля, а сейчас не можем".

Ясно, почему так.

Гюндоган и де Брейне уже не бегут, Бернарду Силва – вообще не центрхав, а Ковачич, скорее, разрушитель. Без Родри эту полузащиту невероятно легко перекусить.

Воспитанник Вильярреала в целом уникален – он одинаково полезен в прессинге, контрпрессинге, развитии атак; забивает решающие голы.

За это и Золотой мяч получил – и справедливо.

We NEED to talk about Rodri 😮‍💨 ✨ ⤵️



◉ 2️⃣0️⃣ goal contributions (8G, 12A)

◉ Most touches

◉ Most successful passes

◉ Most successful passes into final ⅓

◉ Most successful long passes

◉ Most possession won

◎ 71% aerial duel success



An unreal season for Man City so far 👏 pic.twitter.com/W7Lsk0I6Vl — OneFootball (@OneFootball) April 4, 2024

Без Родри на фоне деградации остальных хавов прессинг Сити напоминает анекдот. Вот они стоят и смотрят, как Рауль Асенсио выцеливает Килиана Мбаппе перед воротами.

Еще интересное: с Реалом на "Бернабеу" Сити выиграл лишь 32% единоборств – это антирекорд с 2018 года.

Уже упомянутые Мармуш, Хусанов, Нико, пришедшие зимой, помогли Гвардиоле стабилизировать результаты с Ньюкаслом (4:0) и Тоттенхэмом (1:0), и это прогресс по сравнению с октябрем-ноябрем. Вместе с тем настоящие топы, как Мадрид (1:3), Ливерпуль (0:2), Арсенал (1:5), ПСЖ (2:4) избили "Горожан" без боя – и прежде всего из-за пустоты в полузащите. В Париже она даже была видна с тепловой карты, что большая редкость.

Гвардиола потерял спокойствие

А как тут не потеряешь?

Пеп не имел подобных проблем с самого начала карьеры в Барселоне в 2008-м.

Все, что могло пойти не так, пошло не так. Не только Родри или плохие трансферы, но и, например, Фоден вдруг регрессирует в 24. Или Оскар Бобб, герой предсезонки, прямо перед стартом АПЛ сломал ногу.

При этом Гвардиола, как рассказывают его знакомые, всегда сомневается в себе, и для него важно одобрение окружающих, чтобы чувствовать себя комфортно.

Pep Guardiola: I want to harm myself. pic.twitter.com/QO0pz9un6x — Arsenal Reveal (@Arsenal_Reveal) January 11, 2025

The Athletic пишет, что из-за поражений Пеп замкнулся в себе и часами не выходит из кабинета, пытаясь придумать решение.

После того, как 3:0 с Фейеноордом превратились в 3:3, он в нервах разодрал себе лоб.

Его замечания о количестве добытых титулов трагикомичны, как в своё время у Моуринью, а наставления детям, просившим автограф, выглядели совсем плохо.

Ко всему, игроки читают прессу, а там Пеп разводится с женой Кристиной, с которой прожил в браке 30 лет и имеет троих детей. Старшая, Мария, признавалась, что тяжело переживает решение родителей. А впереди еще судебный процесс, раздел имущества.

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Гвардиола в ноябре продлил контракт с Ман Сити, но остается вопрос – способен ли он в нынешнем состоянии адекватно реагировать на вызовы? Не нужна ли пауза также ему?

Как минимум в одном Пеп сейчас точно уступает Арне Слоту – у голландца особая программа восстановления после матчей, которая оберегает игроков от травм. По состоянию на конец января игроки Ливерпуля получили 12 повреждений и пропустили вместе 467 дней; при этом у Пепа – 19 травм и 543 дня.

Курс на перестройку

"Ничто не вечно. История не могла длиться вечно, но нельзя отрицать, что эта группа футболистов много сделала, выиграв 6 титулов АПЛ за 7 сезонов, выиграв Лигу чемпионов и другие турниры. Нам нужно принимать решения по составу на будущее", – говорит Пеп сегодня.

Среди "невечного" – некоторые его принципы. Вы же видели голы в ворота Челси и Ньюкасла? У Сити стало много лонгболов.

Возможно, Пепу следует задуматься и о других "постулатах" – например, поискать настоящих фулбеков, ведь с Хусановым, Нунешем и Гвардиолом его фланги трещат.

"Это не работает так, как работало в прошлом. Современный футбол больше не позиционный. Надо идти в ритме времени", – говорил Гвардиола после 1:3 в Мадриде.

Может, оправдывался, а может и переосмысливает себя и игру – кто знает?

Подумать и вправду есть над чем. В сезоне-2017/18 средний клуб АПЛ 0,63 раза убегал в быструю атаку, а сегодня – 2,11. Количество голов в быстрых атаках выросло с 0,14 за игру до 0,3.

BBC недавно задалась вопросом – а что, если футбол Гвардиолы устарел и тянет команду вниз наравне с плохими трансферами, травмами и психологической неустойчивостью после неудач?

This is such an instructive screenshot to explain City's issues rn: high line, no ball pressure, open passing lanes, controlling very little space in any real sense pic.twitter.com/tdsA1hS5ec — Jon Mackenzie (@Jon_Mackenzie) November 9, 2024

У Пепа есть время до лета, чтобы все же вывести Ман Сити в ЛЧ и подтвердить, что падение контролируемое.

Это не будет просто: отрыв от Челси – 1 очко, от Ньюкасла – 3, от Борнмута и Брайтона – 4.

Ну, и даже если это получится, и Родри вернется таким, как был, летом им все равно понадобятся звездные новички, и это будет так дорого, что агенты, вероятно, уже облизываются. Зимой "Горожане" потратили 218 млн – и кого купили? Нико Гонсалес – помощник, а не замена Родри. Мармуш умело бьёт, но катастрофа в прессинге. Хусанов и Рейс зеленые, как репа. А сколько будут стоить настоящие, готовые топы?

Здесь легко поцарапать лоб еще раз.

Это же не шутка – на "Этихаде" завершилась великая эра побед. Наступает новая – совершенно неизвестная, хотя и с Пепом.

Пока что с Пепом.