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Трабзонспор договорился с Брюгге по трансферу Яремчука

Микола Дендак — 28 июня, 17:11
Трабзонспор договорился с Брюгге по трансферу Яремчука

Нападающий Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук может вскоре перейти в турецкий Трабзонспор.

Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

Отмечается, что украинец был оценен в 8 миллионов евро. Однако договоренности между клубом и игроком до сих пор нет. Форварду предлагают контракт на 3+1 года. Также футболистом интересуется Фенербахче.

В сезоне 2023/24 Яремчук играл в аренде в Валенсии. Он провел 29 матчей и забил 4 мяча.

Напомним, что недавно Роман прокомментировал период пребывания в бельгийском клубе и объяснил, почему он не смог заиграть за Брюгге.

Брюгге Трабзонспор Роман Яремчук

Роман Яремчук

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