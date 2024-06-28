Трабзонспор договорился с Брюгге по трансферу Яремчука

Нападающий Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук может вскоре перейти в турецкий Трабзонспор.

Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

Отмечается, что украинец был оценен в 8 миллионов евро. Однако договоренности между клубом и игроком до сих пор нет. Форварду предлагают контракт на 3+1 года. Также футболистом интересуется Фенербахче.

🔵⚫️ EXCL. #Clubbrugge & #Trabzonspor got an agreement on a permanent move for Roman Yaremchuk around 8M€!



🙅🏻‍♂️ However, there is still no agreement between Yaremchuk and #Trabzon.



✍🏼 Three years contract + one year option on the table.



🇹🇷 #Fenerbahçe also on it and got… pic.twitter.com/4Zm3Jn7awW — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 28, 2024

В сезоне 2023/24 Яремчук играл в аренде в Валенсии. Он провел 29 матчей и забил 4 мяча.

Напомним, что недавно Роман прокомментировал период пребывания в бельгийском клубе и объяснил, почему он не смог заиграть за Брюгге.