Трабзонспор договорился с Брюгге по трансферу Яремчука
Нападающий Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук может вскоре перейти в турецкий Трабзонспор.
Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.
Отмечается, что украинец был оценен в 8 миллионов евро. Однако договоренности между клубом и игроком до сих пор нет. Форварду предлагают контракт на 3+1 года. Также футболистом интересуется Фенербахче.
В сезоне 2023/24 Яремчук играл в аренде в Валенсии. Он провел 29 матчей и забил 4 мяча.
Напомним, что недавно Роман прокомментировал период пребывания в бельгийском клубе и объяснил, почему он не смог заиграть за Брюгге.