Легенда Ромы раскритиковал клуб за подписание Довбика

Легенда Ромы Франческо Тотти подверг критике подписание римским клубом форварда сборной Украины Артема Довбика.

Слова бывшего нападающего цитирует Ill Messaggero .

"Роме нужен был форвард, а найти его, потратив менее 30 миллионов, сложно. Я бы лучше распорядился деньгами, сделав другие инвестиции", – заявил 47-летний Тотти.

Ранее он подверг критике всю трансферную работу Ромы на летнем рынке.

Напомним, нападающий итальянской Ромы Артем Довбик возобновил тренировки с клубом.

Довбик, Лоренцо Пеллегрини и Энцо Ле Фе занимались по индивидуальной программе.

Рома после 3 туров занимает 16 место в турнирной таблице Серии А, в активе клуба 2 очка — 1 поражение и 2 ничьи. Матч с Дженоа состоится в воскресенье, 15 сентября. Начало – в 13:30 по киевскому времени.