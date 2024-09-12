Легенда Ромы раскритиковал клуб за подписание Довбика
Франческо Тотті
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Легенда Ромы Франческо Тотти подверг критике подписание римским клубом форварда сборной Украины Артема Довбика.
Слова бывшего нападающего цитирует Ill Messaggero .
"Роме нужен был форвард, а найти его, потратив менее 30 миллионов, сложно. Я бы лучше распорядился деньгами, сделав другие инвестиции", – заявил 47-летний Тотти.
Ранее он подверг критике всю трансферную работу Ромы на летнем рынке.
Напомним, нападающий итальянской Ромы Артем Довбик возобновил тренировки с клубом.
Довбик, Лоренцо Пеллегрини и Энцо Ле Фе занимались по индивидуальной программе.
Рома после 3 туров занимает 16 место в турнирной таблице Серии А, в активе клуба 2 очка — 1 поражение и 2 ничьи. Матч с Дженоа состоится в воскресенье, 15 сентября. Начало – в 13:30 по киевскому времени.