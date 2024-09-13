Умные инвестиции Динамо, игра на перспективу Шахтера. Топ-5 важнейших трансферов клубов УПЛ

Шестого сентября в Украине закрылось трансферное окно. Летний и немного осенний период приобретений и продаж клубов УПЛ какими-то чрезвычайными событиями на этот раз отмечен не был. Однако и в тяжелое для страны время интересностей, о которых стоит поговорить, хватает.

Чемпион предлагает объективный взгляд на наиболее значимые приобретения клубов высшей лиги Украины. Вашему вниманию — пятерка игроков, достойных внимания поклонников футбола.

5. Александр Филиппов (клуб – Александрия, перешел из – Днепра-1, ориентировочная сумма трансфера – свободный агент, амплуа – нападающий)

По итогам предыдущего сезона Александрия забила 30 мячей за 30 туров. Именно невысокая результативность стала одной из причин невнятного выступления "агрономов", рассчитывавших финишировать выше 8 позиции. В команде банально отсутствовал качественный бомбардир.

ФК Олександрія

Теперь этот вопрос решен. Руслан Ротань получил опытного нападающего, зарекомендовавшего себя действительно высококлассным завершителем атак. Только в предыдущем сезоне Филиппов отличился 9 забитыми мячами в 23 матчах УПЛ. В текущем же розыгрыше на счету центрфорварда 3 гола в 5 матчах и 1 ассист. В Александрии функции Александра сводятся не только к завершению атак, но и к подыгрышу партнерам. Последнее ему удается так же хорошо, как и оказываться в нужном месте в нужное время.

4. Алексей Гуцуляк (Полесье, Днепр-1, от 600 тысяч до 1 миллиона евро, полузащитник)

Гуцуляк — бывший одноклубник Филиппова и еще одна весомая фигура в составе "покойника" Днепра-1. На Алексея обратило внимание Полесье, где он составил "дуэт" с Александром Назаренко, выступив ударной парой эффективных вингеров. Пока Назаренко дает сольные концерты на левом фланге, Гуцуляк показывает класс на противоположном краю.

ФК Полісся

Да, пока показатели Алексея не так впечатляющи, как цифры лучшего бомбардира УПЛ Назаренко, но и в Житомире он не так долго. Очевидно одно – Гуцуляк вписался в схемы и идеи Имада Ашура, и может дать "волкам" еще больше. Сейчас в его активе 2 гола и 1 ассист, а также ранг одного из "неприкасаемых" футболистов нового Полесья. И пока два экс-днепрянина зажигают в атаке житомирцев, вернуться в состав будет тяжело даже любимцу болельщиков Полесья Бени Макуана.

3. Кирилл Фесюн (Шахтер, Колос, 2,7 миллиона евро, вратарь)

Единственный футболист в нашем импровизированном хит-параде, который с начала сезона на клубном уровне игровых минут еще не получал. Вместе с тем, именно Фесюн — самый дорогой трансфер летне-осеннего окна. Уже это делает его тем парнем, за которым точно стоит следить.

ФК Шахтар

22-летний уроженец Чернигова взят Шахтером не только на перспективу, но и с прицелом на роль реальной альтернативы Дмитрию Ризныку. Экс-игрок Ворсклы "новым Пятовым" в лагере "горняков" пока никак не стал, и приобретение одного из наиболее перспективных голкиперов Украины — очевидный сигнал для Ризныка. Да, сейчас Фесюн остается на скамье запасных, и продолжает за успехами и неудачами своей команды наблюдать со стороны, но по меньшей мере в Кубке Украины свой кусок доверия у него непременно будет.

2. Эдуардо Герреро (Динамо, Заря, 2,5 миллиона евро, нападающий)

Трансфер панамца – еще совсем свежая история. В лице экс-нападающего Зари Динамо получило футболиста, который может решить вопрос с конкуренцией на острие атаки команды Александра Шовковского. И в то же время окончательно закрыть тему недостаточной глубины состава команды, ведь именно позиция центрфорварда оставалась в этом смысле единственной "вакантной".

ФК Динамо Київ

Первый матч Герреро за Динамо еще впереди, к тому же сыграть против бывшего клуба в ближайшем матче "бело-синих", похоже, не получится, но уже сейчас масштаб этого приобретения очевиден. С Эдуардо в атаке Динамо получает такую желанную новую кровь, а киевляне — возможность воплотить в жизнь новые идеи и видения, и опцию осуществлять банальную ротацию теперь гораздо чаще. Не говоря уже о том, что с точки зрения финансовой составляющей такие деньги за уже сейчас качественного 24-летнего нападающего, которому не нужно время на "привыкание" к реалиям украинского футбола — идеальная инвестиция.

1. Александр Пихаленок (Динамо, Днепр-1, 2,5 миллиона евро, полузащитник)

3 гола в 9 матчах и 1 результативная передача в исполнении футболиста и близко не отражают всю грандиозность результатов приобретения Пихаленка столичным клубом. За последние годы в чемпионате Украины трудно припомнить случай, когда после перехода из одной команды УПЛ в другую футболист вписался в новый коллектив сразу столь мощно и гармонично.

ФК Динамо Київ

Александр заиграл в Динамо без "раскачки", да еще и сразу заставил болельщиков "бело-синих" перестать нервничать в матчах, когда на поле отсутствует ключевой исполнитель команды последних лет Виталий Буяльский. Пихаленок уже вернул себе место в сборной, и не устает показывать стабильно качественный футбол. С Александром в составе тренерский штаб Динамо получил по меньшей мере две опции в центре поля и новый "функционал" с радостью использует.