Роналду – самый оплачиваемый футболист года по версии Forbes

Португальский нападающий Криштиану Роналду за 2024 год получит 285 млн долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира за указанный период.

Рейтинг 10 самых высокооплачиваемых игроков мира в сезоне 2024/25 составил Forbes.

Форвард Аль-Насра заработает на поле 220 млн, а еще примерно 65 млн получит за его пределами. Общая сумма дохода португальца – рекордная для футбола. Прошлое достижение также принадлежало Роналду, в 2023 он заработал 260 млн долларов.

Второе место в рейтинге занял аргентинский нападающий Лионель Мессии, выступающий за Интер Майами. Уступая Роналду по заработку на поле (60 млн против 220 млн), он опережает португальца по второй части доходов (75 млн против 65 млн).

Тройку замыкает бразильский форвард саудовского Аль-Хиляля Неймар – 110 млн.

Общий рейтинг (заработок на поле + заработок вне поля)

Криштиану Роналду (Португалия) – 285 (220+65) млн долларов; Лионель Месси (Аргентина) – 135 (60+75); Неймар (Бразилия) – 110 (80+30); Карим Бензема (Франция) – 104 (100+4); Килиан Мбаппе (Франция) – 90 (70+20); Эрлинг Холлан (Норвегия) – 60 (46+14); Винисиус Жуниор (Бразилия) – 55 (40+15); Мохамед Салах (Египет) – 53 (35+18); Садио Мане (Сенегал) – 52 (48+4); Кевин де Брейне (Бельгия) – 39 (35+4).

Напомним, 15 октября Криштиану Роналду провел 200 матч в стартовом составе за национальную команду.

Еще произошло в поединке 4 тура Лиги наций УЕФА против Шотландии в Дивизионе А. Первый поединок в старте для будущей звезды мирового футбола состоялся 11 октября 2003 года. В товарищеской игре Португалия встречалась с Албанией и выиграла со счетом 5:3.

За все время своего пребывания в сборной 39-летний нападающий сыграл 215 поединков, забил 133 мяча и отдал 45 результативных передач.