Таблица коэффициентов УЕФА: ужасная неделя для Украины, но у конкурентов еще хуже

Вот и завершился третий этап квалификации во всех еврокубках. Снова обновилась таблица коэффициентов УЕФА. Чемпион решил подвести итоги этапа, рассказать, какие потери понесли конкуренты Украины, и изменилась ли позиция нашей ассоциации.

Ужасная получилась неделя, если быть откровенным. Ни одной победы, лишь 0,125 очка в таблицу коэффициентов (ничья Шахтера с Панатинаикосом в основное время и вылет в плей-офф квалификации Лиги конференций), вылет Динамо от Пафоса в Лигу Европы и поражение Полесья в ответном матче против прямого конкурента Пакша.

Единственная радость – Украина и дальше имеет трех представителей в еврокубках. Динамо – в Лиге Европы, а Полесье и Шахтер – в Лиге конференций. С правилами начисления баллов в таблицу коэффициентов можно ознакомиться по этой ссылке. Сейчас же мы подведем итоги этой недели и этапа в целом.

Какой была ситуация перед стартом сезона

Украина начинала еврокубковую кампанию на 28 месте, что дает 4 места в квалификациях (одно в Лиге чемпионов, одно в Лиге Европы и два в Лиге конференций). На расстоянии трех баллов находилось сразу 8 ассоциаций, в частности дисквалифицированная Россия, которая до сих пор получает свои баллы каждый сезон (по 4,333).

Главные конкуренты Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Перед стартом сезона-2025/26

22. Сербия – 20,000

23. Венгрия – 19,750

24. Словакия – 19,750

25. Румыния – 19,500

26. Россия – 18,299

27. Словения – 18,093

28. Украина – 17,600

29. Азербайджан – 17,125

30. Болгария – 15,875

Еще после первых матчей второго этапа Украина несколько улучшила свою позицию, обойдя российскую ассоциацию. К сожалению, перформанса на этой неделе не хватило, чтобы снова подняться в рейтинге. Но из приятного, падения также не произошло.

Как сыграли конкуренты?

В Лиге чемпионов 3 команды-соперницы из 5 прошли в следующий этап. Лудогорец вылетел в Лигу Европы от другого конкурента – Ференцвароша, и Слован (Словакия) – от Кайрата. Однако так провалиться, как Динамо, не сумел никто.

У Лудогорца ничья, у Црвены Звезды (Сербия) и Ференцвароша (Венгрия) ничья и победа, Слован имеет одну победу, а Карабах (Азербайджан) – две победы. И только Динамо "гордо" вылетело с двумя поражениями.

В Лиге Европы из всего списка ассоциаций-конкурентов была представлена только Румыния и Украина. У Шахтера две ничьи, и это лучше, чем у ЧФР Клуж (два поражения от Браги), но хуже от Стяуа (две победы над Дритой).

О Лиге конференций поговорим уже немного на другую тему, ведь здесь самое интересное – потери соперников. И здесь, хоть Полесье и проиграло Пакшу в ответном матче, но все же прошло венгерский коллектив. Так что у Румынии уже есть еще одна потеря.

Словакия вообще осталась лишь с одной командой – Слованом. Второй представитель – Спартак Трнава – на неделе вылетел от Университати Крайова. Также одна команда осталась у Азербайджана (Карабах). Араз вылетел от Омонии, а Сабах Баку проиграл Левски.

И лишь Црвена Звезда будет представлять Сербию на евроарене. На прошлом этапе вылетели Нови Пазар и Раднички 1923, а на этой неделе квалификацию покинул и Партизан.

Поэтому без потерь в плане команд этап прошел только для Украины, Румынии и Болгарии.

Представители Украины: Динамо (Лига Европы), Шахтер, Полесье (Лига конференций). Потери: Александрия

Представители Сербии: Црвена Звезда (Лига чемпионов). Потери: Нови Пазар, Раднички 1923, Партизан

Представители Венгрии: Ференцварош (Лига чемпионов), Дьор (Лига конференций). Потери: Академия Пушкаша, Пакш

Представители Словакии: Слован (Лига Европы). Потери: Кошице, Жилина, Спартак Трнава

Представители Румынии: Стяуа (Лига Европы), ЧФР Клуж, Университатя Крайова (Лига конференций). Потери: Университатя Клуж

Представители Словении: Целье, Олимпия Любляна (Лига конференций). Потери: Копер, Марибор

Представители Азербайджана: Карабах (Лига чемпионов). Потери: Зира, Араз, Сабах Баку

Представители Болгарии: Лудогорец (Лига Европы), Левски, Арда (Лига конференций). Потери: Черно Море

Какова сейчас ситуация в таблице коэффициентов УЕФА

На этой неделе произошло сразу два изменения в нашей группе ассоциаций. Венгрия обошла Румынию и вышла на 23 место, а Россия продолжила свое падение и теперь находится на 30 месте. Ее обошла Болгария.

Обновленная таблица коэффициентов УЕФА

22 (22) Сербия – 22,000 (+2,000)

23 (24) Венгрия – 21,875 (+2,125)

24. (23) Румыния – 21,625 (+2,125)

25. (25) Словакия – 21,375 (+1,625)

26. (26) Словения – 19,968 (+1,825)

27. (27) Украина – 19,725 (+2,125)

28. (28) Азербайджан – 19,250 (+2,125)

29. (30) Болгария – 18,375 (+2,500)

30. (29) Россия – 18,299