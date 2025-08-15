Таблица коэффициентов УЕФА: ужасная неделя для Украины, но у конкурентов еще хуже
Вот и завершился третий этап квалификации во всех еврокубках. Снова обновилась таблица коэффициентов УЕФА. Чемпион решил подвести итоги этапа, рассказать, какие потери понесли конкуренты Украины, и изменилась ли позиция нашей ассоциации.
Ужасная получилась неделя, если быть откровенным. Ни одной победы, лишь 0,125 очка в таблицу коэффициентов (ничья Шахтера с Панатинаикосом в основное время и вылет в плей-офф квалификации Лиги конференций), вылет Динамо от Пафоса в Лигу Европы и поражение Полесья в ответном матче против прямого конкурента Пакша.
Единственная радость – Украина и дальше имеет трех представителей в еврокубках. Динамо – в Лиге Европы, а Полесье и Шахтер – в Лиге конференций. С правилами начисления баллов в таблицу коэффициентов можно ознакомиться по этой ссылке. Сейчас же мы подведем итоги этой недели и этапа в целом.
Какой была ситуация перед стартом сезона
Украина начинала еврокубковую кампанию на 28 месте, что дает 4 места в квалификациях (одно в Лиге чемпионов, одно в Лиге Европы и два в Лиге конференций). На расстоянии трех баллов находилось сразу 8 ассоциаций, в частности дисквалифицированная Россия, которая до сих пор получает свои баллы каждый сезон (по 4,333).
Главные конкуренты Украины в таблице коэффициентов УЕФА
Перед стартом сезона-2025/26
22. Сербия – 20,000
23. Венгрия – 19,750
24. Словакия – 19,750
25. Румыния – 19,500
26. Россия – 18,299
27. Словения – 18,093
28. Украина – 17,600
29. Азербайджан – 17,125
30. Болгария – 15,875
Еще после первых матчей второго этапа Украина несколько улучшила свою позицию, обойдя российскую ассоциацию. К сожалению, перформанса на этой неделе не хватило, чтобы снова подняться в рейтинге. Но из приятного, падения также не произошло.
Как сыграли конкуренты?
В Лиге чемпионов 3 команды-соперницы из 5 прошли в следующий этап. Лудогорец вылетел в Лигу Европы от другого конкурента – Ференцвароша, и Слован (Словакия) – от Кайрата. Однако так провалиться, как Динамо, не сумел никто.
У Лудогорца ничья, у Црвены Звезды (Сербия) и Ференцвароша (Венгрия) ничья и победа, Слован имеет одну победу, а Карабах (Азербайджан) – две победы. И только Динамо "гордо" вылетело с двумя поражениями.
В Лиге Европы из всего списка ассоциаций-конкурентов была представлена только Румыния и Украина. У Шахтера две ничьи, и это лучше, чем у ЧФР Клуж (два поражения от Браги), но хуже от Стяуа (две победы над Дритой).
О Лиге конференций поговорим уже немного на другую тему, ведь здесь самое интересное – потери соперников. И здесь, хоть Полесье и проиграло Пакшу в ответном матче, но все же прошло венгерский коллектив. Так что у Румынии уже есть еще одна потеря.
Словакия вообще осталась лишь с одной командой – Слованом. Второй представитель – Спартак Трнава – на неделе вылетел от Университати Крайова. Также одна команда осталась у Азербайджана (Карабах). Араз вылетел от Омонии, а Сабах Баку проиграл Левски.
И лишь Црвена Звезда будет представлять Сербию на евроарене. На прошлом этапе вылетели Нови Пазар и Раднички 1923, а на этой неделе квалификацию покинул и Партизан.
Поэтому без потерь в плане команд этап прошел только для Украины, Румынии и Болгарии.
Представители Украины: Динамо (Лига Европы), Шахтер, Полесье (Лига конференций). Потери: Александрия
Представители Сербии: Црвена Звезда (Лига чемпионов). Потери: Нови Пазар, Раднички 1923, Партизан
Представители Венгрии: Ференцварош (Лига чемпионов), Дьор (Лига конференций). Потери: Академия Пушкаша, Пакш
Представители Словакии: Слован (Лига Европы). Потери: Кошице, Жилина, Спартак Трнава
Представители Румынии: Стяуа (Лига Европы), ЧФР Клуж, Университатя Крайова (Лига конференций). Потери: Университатя Клуж
Представители Словении: Целье, Олимпия Любляна (Лига конференций). Потери: Копер, Марибор
Представители Азербайджана: Карабах (Лига чемпионов). Потери: Зира, Араз, Сабах Баку
Представители Болгарии: Лудогорец (Лига Европы), Левски, Арда (Лига конференций). Потери: Черно Море
Какова сейчас ситуация в таблице коэффициентов УЕФА
На этой неделе произошло сразу два изменения в нашей группе ассоциаций. Венгрия обошла Румынию и вышла на 23 место, а Россия продолжила свое падение и теперь находится на 30 месте. Ее обошла Болгария.
Обновленная таблица коэффициентов УЕФА
22 (22) Сербия – 22,000 (+2,000)
23 (24) Венгрия – 21,875 (+2,125)
24. (23) Румыния – 21,625 (+2,125)
25. (25) Словакия – 21,375 (+1,625)
26. (26) Словения – 19,968 (+1,825)
27. (27) Украина – 19,725 (+2,125)
28. (28) Азербайджан – 19,250 (+2,125)
29. (30) Болгария – 18,375 (+2,500)
30. (29) Россия – 18,299