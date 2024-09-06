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Заря арендовала Супрягу

Ігор Чернявський — 6 сентября, 11:23
Заря арендовала Супрягу
ФК Зоря

Нападающий Динамо Владислав Супряга на правах аренды перешел в Зорю.

Об этом сообщил сайт луганского клуба.

Условия перехода не разглашаются. "ТаТоТаке" ранее сообщало, что аренда Супряги может стать частью договоренности по трансферу Эдуардо Герреро и будет рассчитана до конца сезона-2024/25.

Владислав является питомцем Динамо. В сезонах-2017/18 и 2019/20 он на правах аренды выступал за Днепр-1. В одном из матчей нападающий оформил хет-трик в ворота родного клуба.

Впрочем, по возвращении в киевскую команду карьера Супряги пошла на спад. Вторую часть сезона-2021/22 он провел в аренде в Сампдории, но за те полгода отыграл всего 24 минуты. В течение предыдущих двух кампаний нападающий находился в Динамо, но крайне мало выходил на поле.

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Владислав Супряга

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