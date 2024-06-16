Шансы сборной Украины и главные интриги квартета: прогноз суперкомпьютера на группу E

В понедельник, 17 июня, сборная Украины начнет свой путь на Евро-2024 в матче против Румынии.

Накануне суперкомпьютер Opta сделал прогноз для группы E на чемпионат Европы.

Прогнозы для Группы E на Евро-2024

Это будет первый турнир бывшего тренера РБ Лейпциг Доменико Тедеско во главе сборной Бельгии, и, когда он займет свое место на скамье запасных в первом матче группы против Словакии, он станет самым молодым наставником Бельгии на больших турнирах (38 лет). Главной целью Тедеско является вывести Бельгию в плей-офф соревнований, чего Роберто Мартинес не смог совершить на чемпионате мира 18 месяцев назад.

К счастью, для Тедеско, ему выпал довольно удачный жребий. Со Словакией и Румынией, Группа E является единственным квартетом на Евро-2024, в который входят две страны, не попавшие в топ-40 рейтинга мужских сборных ФИФА. Таким образом, его подопечным предоставляется очень высокая 90,0% вероятность квалификации в 1/8 финала и 53,1% вероятность занять первое место в группе.

Для Украины это будет четвертое участие в чемпионате Европы. Лучший результат украинской команды был достигнут на Евро-2020, когда она вылетела в четвертьфинале, проиграв Англии. Суперкомпьютер Opta дает скромные 26,0% шансы снова дойти до этого этапа, хотя команда Сергея Реброва является вторым фаворитом в Группе E. "Сине-желтые" имеют 69,4% шансов квалифицироваться в плей-офф и 21,0% вероятность занять первое место, опередив Бельгию.

Суперкомпьютер очень трудно выделить фаворита между Румынией (57,4%) и Словакией (51,1%) в своих прогнозах.

Сборная Румынии 2000 года была последней командой, преодолевшей групповой этап, и этому поколению игроков предоставляется 57,4% шансов повторить этот успех, хотя им может помочь третье место, которое может быть достаточным для квалификации.

У Словакии (51,1%) есть сложная задача играть против Бельгии в первом матче. Поражение в этом матче может оказать серьезное влияние на их шансы, и команда Франческо Кальцона является главным фаворитом на последнее место (38,2%).