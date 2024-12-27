УПЛ определила лучшего игрока чемпионата по итогам 2024 года

Лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги в 2024 году по опросу футболистов и главных тренеров клубов УПЛ (от каждого клуба голосовали 15 игроков и тренер) признан полузащитник Шахтера Георгий Судакрв.

Об этом сообщила пресс-служба лиги.

За Судакова отдали свои голоса 152 респондента, также признали его лучшим своим коллективным решением 12 команд.

Судаков набрал 379 баллов (49% максимального числа). На втором месте финишировал полузащитник Полесья Алексей Гуцуляк, а на третьем – его одноклубник Александр Назаренко.

Лучшим легионером по результатам опроса признан хавбек Александрии Безерра, который стал главным открытием года в УПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кривбасса Егор Твердохлеб и наставник криворожан Юрий Вернидуб признаны лучшими игроком и тренером УПЛ в декабре.