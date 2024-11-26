Стандартная проблема Динамо и чемпионский ход Шахтера. Итоги 14 тура УПЛ

Клубы Украинской Премьер-лиги провели очередной интереснейший болельщикам тур. 16 команд сыграли 8 матчей, в которых подарили зрителям немало эмоций.

В 14-м по счету игровом круге высшей лиги чемпионата Украины команды сыграли вничью в 2 играх. В общей сложности футболисты забили 19 мячей, 6 из которых зрители увидели в одном матче. Чемпион традиционно подводит итоги наиболее привлекательной лиги мира. И предлагает свежие размышления вашему вниманию.

Событие тура

Львовский Рух, который в прошлом сезоне до последнего боролся за еврокубки, в этом розыгрыше страдает от "вируса ничьих". Клуб не знал вкуса побед 8 матчей подряд (но и проиграл за это время всего дважды). Однако в 14-м туре УПЛ подопечные Виталия Пономарева сумели прервать эту серию.

Соперником львовян был столичный Левый берег, у которого продолжается серия без побед (уже 9 поединков). Но даже эту победу Рух получил только благодаря пенальти. В итоге минимальная победа со счётом 1:0.

УПЛ

Матч тура

От игры между житомирским Полесьем и луганской Зарей ожидали интересного матча в обе стороны. В итоге так и вышло. Житомирцы, как и положено одному из лидеров, были более острыми и стабильно создавали голевые моменты. Но первыми забили луганчане, воспользовавшись ошибкой Макуана.

Однако почти сразу Роман Вантух получил вторую желтую карточку и дал Полесью возможность спастись (игра завершилась вничью). Но главное другое: подопечные Имада Ашура не могут победить в УПЛ уже пять матчей подряд.

УПЛ

Игрок тура

Александр Зубков провел образцовый матч против Ингульца (6:0). На его счету гол и две результативные передачи. Может быть, на него так повлияла капитанская повязка, но именно Зубков стал звездой этого поединка.

После 14 тура у Зубкова за 10 матчей в активе 5 голов и 3 результативных передачи. Пока он на 6 месте в списке бомбардиров УПЛ.

Александр Зубков ФК Шахтер

Разочарование тура

Не отходим далеко от игры Шахтер – Ингулец. Именно клуб из Петрового является главным разочарованием тура, да и старта сезона в целом. Команда вроде и показывает неплохую игру, но только в первом тайме. Почти всегда Ингулец проваливается после перерыва.

Чемпион Первой лиги сезона-2023/24 остается единственной командой, до сих пор не побеждавшей в текущем розыгрыше УПЛ. У Ингульца также худшая оборона в чемпионате (29 пропущенных голов). Нет ощущения, что Ингулец – команда уровня элиты чемпионата Украины.

ФК Шахтер

Сенсация тура

Ровенский Верес – едва ли не главная сенсация последних месяцев в УПЛ. Команда, в прошлом сезоне боровшаяся за выживание, не проигрывает уже 8 матчей подряд. За это время Верес играл против Шахтера, Руха, Зари, а в 14 туре еще и с Александрией.

Подопечные Руслана Ротаня до этого матча лишь дважды теряли баллы и до сих пор не знали поражений. На этот раз Александрия была как никогда близка к проигрышу, но сумела спастись (1:1).

УПЛ

Антигерой тура

Роман Вантух – один из двух игроков Зари, которые до сих пор не пропустили ни одного матча в УПЛ. Он является одним из лидеров обороны луганского клуба.

Но в матче против Полесья именно его действия подставили команду. Вантух получил вторую желтую карточку в середине второго тайма, что было едва ли не решающим моментом в игре.

Команда тура

Ровенский Верес отыграл очки у лидера тура Александрии и был близок к победе. Команда не проигрывает уже 8 матчей подряд.

В настоящее время коллектив занимает 9 строчку в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Уже в следующем туре клуб сможет гарантировано подняться выше, если победит в игре против черкасского ЛНЗ (у которого 18 баллов).

УПЛ

Тренер тура

Несмотря на то, что Александрия потеряла баллы, мы хотим отметить работу Руслана Ротаня. Его команда провалила первый тайм игры против Вереса, однако после перерыва уже "горожане" вели игру.

Ротань качественно отреагировал на происходящее на поле, чем и помог своей команде продолжить беспроигрышную серию. В сезоне-2024/25 его клуб до сих пор не знал горького привкуса поражений.

Руслан Ротань ФК Александрия

Гол тура

В игре Карпаты – Колос был забит только один мяч, но какой! Бразильский полузащитник Карпат Бруниньо невероятным ударом с острого угла вывел свою команду вперед.

Нельзя не отметить и передачу от Амвросия Чачуа, который "черпачком" перекинул всю линию обороны Колоса. Благодаря этой победе "львы" занимают 6 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 21 зачетный балл.

Бруниньо ФК Карпаты

Проблема тура

Лидер чемпионата киевское Динамо снова не смогло сыграть "на ноль". В этот раз столичный коллектив пропустил гол от Черноморца. Это подсветило едва ли не главную проблему подопечных Александра Шовковского – стандарты.

Динамо пропускает в УПЛ уже 6 матчей подряд (7 голов). И все эти голы клуб пропустил со стандарта. С другой стороны, Динамо не реализует свои. Команде срочно нужно улучшить этот аспект игры, ведь эта проблема может стать решающей в борьбе за чемпионство.

Георгий Бущан ФК Динамо

Вывод тура

По результатам УПЛ первых 14 туров можно заявить, что Шахтер пережил свой кратковременный кризис. В первых турах команда показывала невнятную игру и часто теряла баллы, однако после ничьей с Динамо в 11 туре у Шахтера не было особых проблем.

Неплохое сопротивление навязывали Черноморец и Заря, однако не было ощущения, что действующие чемпионы потеряют баллы. В игре "горняков" чувствуется уверенность, которой не хватало на старте сезона.