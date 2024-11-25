Полесье не смогло дожать Зорю в заключительном матче 14 тура УПЛ

Полесье дома сыграло вничью с Зарей в 14-м туре чемпионата Украины.

Матч завершился со счётом 1:1.

Первый тайм прошел с ощутимым игровым преимуществом хозяев. Полесье создало немало острых моментов. Сопутино.

Подобный игровой рисунок был на поле и по перерыву, но в середине второго тайма Заря неожиданно открыла счет. Бени Макуана попытался на дриблинге выйти из-под прессинга, но потерял мяч . неловко, но Артем Смоляков все равно не смог вынести мяч из линии ворот.

Едва не сразу после пропущенного гола Полесье оказалось в большинстве – вторую желтую карточку получил защитник Зари Роман Вантух.

Чемпионат Украины – УПЛ

14 тур, 25 ноября

Полесье 1:1 Заря (0:0)

Голы : 0:1 – Будковский 64, 1:1 – Сарапий

Полесья : Волынец, Смоляков, Сарапий, Виалле, Тейлор, Бабенко, Крушинский, Леднев, Назаренко, Пайшау, Гуцуляк.

Заря : Сапутин, Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо, Башич, Горбач, Слесарь, Яцик, Кирюханцев, Будковский.

Предупреждения : Тейлор, Бабенко, Бристрич – Джордан, Вантух, Эскинья

Удаление : Вантух

Полесье не может победить в УПЛ уже 5 матчей подряд. Последний раз команда Имада Ашура завоевала три очка в чемпионате еще 6 октября, когда дома обыграла Ворсклу (2:1).