Рух благодаря пенальти победил Левый Берег в 14 туре УПЛ

В воскресенье, 24 ноября, состоялся очередной матч 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Рух минимально переиграл столичный Левый Берег.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

В конце первого тайма футболист Левого Берега в штрафной сфолил на Романе Дидыке и арбитр назначил пенальти. К 11-метровой отметке подошел Ярослав Карабин и уверенно реализовал эту попытку.

Левый Берег создал несколько опасных моментов в начале второй половины встречи, однако со временем Рух взял мяч под свой контроль и не дал столичному коллективу отыграться. В результате эта победа прерывала 8-матчевую безвыигрышную серию львовского клуба.

Чемпионат Украины – УПЛ

14 тур, 24 ноября

Рух – Левый Берег 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+1 Карабин (пен)

Рух: Ледвий, Роман, Холод, Слюбик (Пидгурский 52), Сыч, Дидык, Клайвер (Притула 67), Федор (Рунич 80), Карабин, Квасница (Плюман 80), Краснопир (Климчук 67)

Левый Берег: Механив, Сиднев, Семенов, Якимов, Астахов, Когут И. (Галас 78), Дедух, Банада (Спиваков 46), Войцеховский (Непейпиев 78), Синица (Сухорочко 46), Когут М (Кобзарь 86)

Предупреждения: Предупреждение: 45+2 – Дидык, 46 – Слюбик, 57 – Дедух, 58 – Семенов, 68 – Роман

После этой победы львовский клуб поднялся на 8 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 18 очков. Левый Берег остался 14-м (9 баллов). В следующем туре Рух 1 декабря померяется силами с Шахтером, а Левый Берег днем раньше сыграет в столичном дерби против Оболони.