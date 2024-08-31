Определились даты матчей Динамо в Лиге Европы
УЄФА
Киевское Динамо узнало расписание матчей основного этапа Лиги Европы сезона-2024/2025.
Об этом говорится на сайте УЕФА.
Календарь Динамо в основном этапе Лиги Европы-2024/25
- 1 тур, 25 сентября: Динамо — Лацио (22:00)
- 2 тур, 3 октября: Гоффенгайм — Динамо (19:45)
- 3 тур, 24 октября: Рома — Динамо (19:45)
- 4 тур, 7 ноября: Динамо — Ференцварош (22:00)
- 5 тур, 28 ноября: Динамо — Виктория Пльзень (19:45)
- 6 тур, 12 декабря: Реал Сосьедад — Динамо (22:00)
- 7 тур, 21 января: Галатасарай — Динамо (17:30)
- 8 тур, 30 января Динамо — РФШ (22:00)
Напомним, подопечные Александра Шовковского остановились в шаге от основного этапа Лиги чемпионов. В финале квалификации киевляне по сумме двух матчей уступили Зальцбургу.
Ранее было обнародовано расписание матчей донецкого Шахтера в Лиге чемпионов сезона-2024/25.