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Определились даты матчей Динамо в Лиге Европы

Ігор Чернявський — 31 августа, 22:02
Определились даты матчей Динамо в Лиге Европы
УЄФА

Киевское Динамо узнало расписание матчей основного этапа Лиги Европы сезона-2024/2025.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

Календарь Динамо в основном этапе Лиги Европы-2024/25

  • 1 тур, 25 сентября: Динамо — Лацио (22:00)
  • 2 тур, 3 октября: Гоффенгайм — Динамо (19:45)
  • 3 тур, 24 октября: Рома — Динамо (19:45)
  • 4 тур, 7 ноября: Динамо — Ференцварош (22:00)
  • 5 тур, 28 ноября: Динамо — Виктория Пльзень (19:45)
  • 6 тур, 12 декабря: Реал Сосьедад — Динамо (22:00)
  • 7 тур, 21 января: Галатасарай — Динамо (17:30)
  • 8 тур, 30 января Динамо — РФШ (22:00)

Напомним, подопечные Александра Шовковского остановились в шаге от основного этапа Лиги чемпионов. В финале квалификации киевляне по сумме двух матчей уступили Зальцбургу.

Ранее было обнародовано расписание матчей донецкого Шахтера в Лиге чемпионов сезона-2024/25.

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