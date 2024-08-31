Определились даты матчей Динамо в Лиге Европы

Киевское Динамо узнало расписание матчей основного этапа Лиги Европы сезона-2024/2025.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

Календарь Динамо в основном этапе Лиги Европы-2024/25

1 тур, 25 сентября: Динамо — Лацио (22:00)

2 тур, 3 октября: Гоффенгайм — Динамо (19:45)

— Динамо (19:45) 3 тур, 24 октября: Рома — Динамо (19:45)

4 тур, 7 ноября: Динамо — Ференцварош (22:00)

5 тур, 28 ноября: Динамо — Виктория Пльзень (19:45)

6 тур, 12 декабря: Реал Сосьедад — Динамо (22:00)

7 тур, 21 января: Галатасарай — Динамо (17:30)

8 тур, 30 января Динамо — РФШ (22:00)

Напомним, подопечные Александра Шовковского остановились в шаге от основного этапа Лиги чемпионов. В финале квалификации киевляне по сумме двух матчей уступили Зальцбургу.

Ранее было обнародовано расписание матчей донецкого Шахтера в Лиге чемпионов сезона-2024/25.