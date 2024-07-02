Стадион Евро-2024: Шахтер объявил место проведения еврокубковых матчей в сезоне-2024/25.

В следующем сезоне еврокубковые матчи Шахтера будут проходить в Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".

Об этом "горняки" сообщили на своем официальном сайте .

Стадион принадлежит Шальке. Также на нем проходят матчи Евро-2024. "Фельтинс-Арена" вмещает до 50 тысяч болельщиков.

"Мы рады возможности проводить наши матчи Лиги чемпионов УЕФА на одном из лучших стадионов Германии. Положительный опыт прошлого сезона показывает, что у Шахтера мощная поддержка болельщиков в этой стране - как местных жителей, так и украинских беженцев.

Этот фактор имеет большое значение для нашего клуба. Спасибо руководству Шальке 04 и городу Гельзенкирхен за солидарность и не сомневаемся во взаимовыгодном сотрудничестве. С нетерпением ждем матчей Лиги чемпионов УЕФА!» - сказал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.