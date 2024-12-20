Мы будем бороться за него: Ребров – о положительном допинг-тесте Мудрика

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом вингера Челси Михаила Мудрика.

Слова наставника передает издание Tribuna.com.

"Я общался с ним. Для нас каждый игрок очень важен, и Михаил очень расстроен этим. Не хочу вдаваться в подробности, сейчас ничего нет официального", – заявил Ребров.

Сергей Станиславович выразил слова поддержки Мудрику и подчеркнул, что они будут бороться за игрока при любых обстоятельствах.

"Наша позиция: мы будем поддерживать игрока, будем бороться за него. И я только желаю Михаилу терпения, чтобы он действительно понимал, что мы его поддерживаем и сделаем все, чтобы этот срок был как можно меньше, потому что это очень важный игрок для сборной Украины", – подытожил главный тренер.

Напомним, Мудрику грозит дисквалификация на срок от двух до четырех лет. Игрок сдал положительную допинг-пробу типа А и был отстранен от футбола на время расследования, а клуб украинца – Челси начал расследование.

Ранее ключевого игрока сборной Украины поддержал наставник "синих" Энцо Мареска и заявил, что рассчитывает на Михаила.