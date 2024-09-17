Конфликта между Мудриком и Шапаренко из-за 10 номера не было

Накануне футбольный блогер Игорь Цыганик в своей авторской программе заявил, что во время сентябрьских матчей сборной Украины произошел конфликт между полузащитниками Николаем Шапаренко и Михаилом Мудриком. Причиной стал 10-й номер на футболке.

Как стало известно Чемпиону из собственных источников, приближенных к национальной команде, информация о конфликте между Мудриком и Шапаренко не соответствует действительности.

Никакой конфликтной ситуации из-за 10-го игрового номера между футболистами не возникало, они нашли общий язык между собой.

Отметим, что Шапаренко впервые надел футболку с номером 10 во время товарищеского матча против Франции (1:7) в октябре 2020 года.

После этого полузащитник Динамо также выступил под десяткой на Евро-2020, а затем, когда был травмирован, футболка с его номером досталась Мудрику. Шапаренко же в последнее время, в частности, на Евро-2024 выступал с 19-й на спине.

На недавнем матче Лиги наций против Албании (1:2) номер 10 вернулся к Шапаренко, поскольку Мудрик не мог сыграть из-за повреждения. А уже в следующем поединке против Чехии (2:3) оба футболиста были на поле, однако Мудрик играл под номером 20.

Следующий матч сборная Украины проведет 11 октября против национальной команды Грузии.