УПЛ объявила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 3 тура

Эксперты Украинской Премьер-лиги определили лучших игроков и тренеров, а также символическую сборную 3 тура чемпионата Украины-2024/25.

Об этом сообщил официальный сайт лиги.

Лучшим игроком признали Александра Пихаленко, отличившегося голом в матче против Карпат, а тренером — Руслана Ротаня, чья Александрия одержала уже вторую победу в двух матчах.

Символическая сборная 3 тура УПЛ

Вратарь: Алексей Паламарчук (Ингулец)

Защитники: Илья Крупский (Ворскла), Тимур Стецьков (Кривбасс), Владимир Виливальд (Ингулец), Илья Путря (ЛНЗ)

Полузащитники: Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Александр Пихаленок (Динамо), Кирилл Ковалец (Александрия)

Нападающие: Педриньо (Шахтер), Безерра (Александрия), Алексей Хобленко (Черноморец)

Запасные: Артур Рудько (Черноморец), Александр Тимчик (Динамо), Иракли Азаров (Шахтер), Валерий Бондарь (Шахтер), Джордан (Заря), Артем Шабанов (Александрия), Оливье Тилль (ЛНЗ), Александр Назаренко (Полесье) , Ибрагим Кане (Ворскла), Иван Нестеренко (Ворскла), Владислав Ванат (Динамо).

В голосовании приняли участие эксперты УПЛ ТВ, а также представители ведущих спортивных СМИ. От Чемпиона голосовал главный редактор Андрей Твердохлеб.