Клубы УПЛ поддержали возвращение Миная вместо Днепра-1

Большинство клубов УПЛ выступило за то, чтобы Минай заменил Днепр-1.

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

На сегодняшней встрече представителей клубов УПЛ состоялось голосование по варианту замены для Днепра-1. Идея отдать вакантное место Минаю поддержали 8 клубов — Верес, Заря, Ингулец, Кривбасс, ЛНЗ, Оболонь, Полесье и Шахтер.

Динамо, Александрия, Рух, Черноморец и Колос проголосовали за "Турнир четырех" - розыгрыш путевки между Минаем, Металлистом 1925, Левым берегом и Эпицентром. Карпаты и Ворскла воздержались от голосования.