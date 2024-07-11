УАФ определился с местом проведения домашних матчей в Лиге наций

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил места проведения номинально домашних матчей сборной Украины в Лиге наций.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Матч 1 тура против Албании пройдет 7 сентября в Праге, поединок 3 тура с Грузией состоится 11 октября в Познани, а через три дня "желто-синие" примут Чехию во Вроцлаве.

Напомним, на исполкоме УАФ также было принято решение о будущем Сергея Реброва в должности главного тренера сборной Украины.