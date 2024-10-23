Названы лучший игрок и тренер 10 тура УПЛ

Лучшим игроком 10 тура УПЛ было признано форварда Динамо Киев Владислава Ваната, лучшим тренером стал наставник Карпат Владислав Лупашко.

Об этом сообщает прессслужба УПЛ.

Ванат в 10 туре УПЛ оформил дубль в ворота Оболони и помог команде Александра Шовсковского одержать разгромную победу со счетом 5:1. Лупашко с Карпатами обыграл Рух 1:0 во львовском дерби.

Также была определена символическая сборная 10-го тура. В нее вошли: Евгений Кучеренко (ЛНЗ), Денис Кузык (Кривбасс), Жан Педросо (Карпаты), Семен Вовченко (Верес), Денис Мирошниченко (Карпаты), Владимир Бражко (Динамо), Николай Шапаренко (Динамо), Хровойе Илич (Кривбасс), Александр Беляев (Александрия), Илья Путря (ЛНЗ), Владислав Ванат (Динамо)

Запасные: Максим Механив (Левый Берег), Сергей Чоботенко (Полесье), Александр Романчук (Кривбасс), Богдан Михайличенко (Полесье), Оливье Тилль (ЛНЗ), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Бруниньо (Карпаты), Георгий Судаков (Шахтер), Александр Караваев (Динамо), Даниэль Соса (Кривбасс), Хуан Безерра (Александрия).