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Названы лучшие игрок и тренер 11 тура УПЛ

Олег Дідух — 29 октября, 12:47
Названы лучшие игрок и тренер 11 тура УПЛ
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас

Лучшим игроком 11 тура чемпионата Украины был признан полузащитник Кривбасса Хрвое Илич.

Об этом сообщает прессслужба УПЛ.

Награда лучшему тренеру также досталась представителю Кривбасса, Юрию Вернидубу. В 11 туре его команда обыграла ЛНС со счетом 3:1. Илич в этом матче отличился голом и ассистом.

В символическую сборную 11 тура УПЛ вошли Алексей Паламарчук (Ингулец), Виктор Корниенко (Ворскла), Александр Драмбаев (Кривбасс), Кристиан Биловар, Александр Караваев (оба – Динамо), Александр Яцык (Заря), Бруниньо (Карпаты), Хрвойе Илич (Кривбасс), Александр Назаренко (Полесье), Безерра (Александрия), Филипп Будковский (Заря).

В борьбе за приз лучшему игроку Илич опередил Паламарчука, Караваева, Безерру и Назаренко. На награду лучшему тренеру, кроме Вернидуба, претендовали Александр Ротань из Александрии и наставник Зари Младен Бартулович.

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Чемпіонат України, УПЛ

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