Названы лучшие игрок и тренер 11 тура УПЛ

Лучшим игроком 11 тура чемпионата Украины был признан полузащитник Кривбасса Хрвое Илич.

Об этом сообщает прессслужба УПЛ.

Награда лучшему тренеру также досталась представителю Кривбасса, Юрию Вернидубу. В 11 туре его команда обыграла ЛНС со счетом 3:1. Илич в этом матче отличился голом и ассистом.

В символическую сборную 11 тура УПЛ вошли Алексей Паламарчук (Ингулец), Виктор Корниенко (Ворскла), Александр Драмбаев (Кривбасс), Кристиан Биловар, Александр Караваев (оба – Динамо), Александр Яцык (Заря), Бруниньо (Карпаты), Хрвойе Илич (Кривбасс), Александр Назаренко (Полесье), Безерра (Александрия), Филипп Будковский (Заря).

В борьбе за приз лучшему игроку Илич опередил Паламарчука, Караваева, Безерру и Назаренко. На награду лучшему тренеру, кроме Вернидуба, претендовали Александр Ротань из Александрии и наставник Зари Младен Бартулович.