Объявлен рейтинг претендентов на Золотой мяч-2025

Известный ресурс Goal.com составил свою версию рейтинга претендентов на Золотой мяч в следующем, 2025 году. Первые два места отдали игрокам Барселоны – Роберту Левандовскому и Ламину Ямалу, Винисиус Жуниор из Реала – только третье.

Рейтинг претендентов на Золотой мяч-2025 от Goal . com :

1. Роберт Левандовский (Барселона, Польша)

2. Ламин Ямал (Барселона, Испания)

3. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)

4. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)

5. Рафинья (Барселона, Бразилия)

6. Гарри Кейн (Бавария, Англия)

7. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)

8. Килиан Мбаппе (Реал, Франция)

9. Педри (Барселона, Испания)

10. Букайо Сака (Арсенал, Англия)

11. Флориан Вирц (Байер, Германия)

12. Коул Палмер (Челси, Англия)

13. Кристиан Пулишич (Милан, США)

14. Майкл Олисе (Бавария, Франция)

15. Джамал Мусиала (Бавария, Германия)

Отметим, что в рейтинге претендентов нет обладателя Золотого мяча-2024 Родри . Это связано с тем, что испанец выбыл до конца текущего сезона из-за травмы.

Левандовский в нынешней кампании уже отличился 17 голами и 2 ассистами в 14 матчах за Барселону.