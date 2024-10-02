УАФ объявила заявку молодежной сборной на матчи с Англией и Сербией

Украинская ассоциация футбола обнародовала список футболистов, готовящихся к заключительным матчам в отборе на Евро-2025.

11 октября команда Унаи Мельгосы сыграет с Англией, а 15-го – встретится с Сербией. Напомним, что "желто-синие" уже гарантировали себе путевку на чемпионат Европы, набрав максимум очков в восьми предыдущих матчах.

Заявка сборной Украины на октябрьские матчи в квалификации Евро-2025

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Дмитрий Ледвий (Движение Львов), Владислав Крапивцов (без клуба).

Защитники: Иван Ермачков (Вердер, Германия), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба - Динамо Киев), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба - Движение Львов), Артем Смоляков (Полесье Житомир), Илья Крупский (Ворскла Полтава).

Полузащитники: Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Олег Очеретько (Карпаты Львов), Валентин Рубчинский, Назар Волошин, Максим Брагару (все – Динамо Киев), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Александр Яцик ( Заря Луганск), Олег Федор, Илья Квасница (оба - Движение Львов), Максим Хлань (Лехия, Польша).

Нападающие: Игорь Краснопир (Движение Львов), Игорь Горбач (Заря Луганск).

Отметим, что несмотря на досрочный выход на Евро-2025, украинская молодежка еще не гарантировала себе первое место. Для того, чтобы утерять лидерство, будет достаточно взять в матчах с Англией и Сербией хотя бы два очка.