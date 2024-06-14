Стала известна сумма трансфера Себальоса в Динамо

Динамо близко к подписанию центрального защитника Форталезы Брайана Себальоса за 1,5 млн евро.

Об этом сообщает журналист Пипе Сиерра.

Соглашение с 23-летним защитником будет рассчитано на 5 лет. Также Форталез получит процент от последующей продажи Себальоса.

🚨 Exclusiva: Brayan Ceballos (23) está muy cerca de ser nuevo jugador del #DynamoKiev. Hay una negociación adelantada para un traspaso de 1.5M$ 🇨🇴



👀 El defensa colombiano firmaría por 5 años con los ucranianos. #FortalezaEC se queda con un porcentaje



🤝🏼 Junto a @CLMerlo pic.twitter.com/8DtrovA7jm — Pipe Sierra (@PSierraR) June 13, 2024

Ранее сообщалось, что 21 июня Брайан прибудет в Киев, где пройдет медицинское освидетельствование и подпишет контракт с "бело-синими".

В прошлом сезоне колумбиец отыграл на правах аренды за Атлетико Хуниор 11 матчей.