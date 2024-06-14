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Стала известна сумма трансфера Себальоса в Динамо

Станіслав Лисак — 14 июня, 09:47
Стала известна сумма трансфера Себальоса в Динамо

Динамо близко к подписанию центрального защитника Форталезы Брайана Себальоса за 1,5 млн евро.

Об этом сообщает журналист Пипе Сиерра.

Соглашение с 23-летним защитником будет рассчитано на 5 лет. Также Форталез получит процент от последующей продажи Себальоса.

Ранее сообщалось, что 21 июня Брайан прибудет в Киев, где пройдет медицинское освидетельствование и подпишет контракт с "бело-синими".

В прошлом сезоне колумбиец отыграл на правах аренды за Атлетико Хуниор 11 матчей.

Динамо Київ Форталеза Браян Себальос

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