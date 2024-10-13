Петракова уволили из сборной Армении

Александр Петраков уволен с должности главного тренера сборной Армении.

Об этом сообщила местная Федерация футбола.

Петрак был отправлен в отставку после домашнего поражения от Северной Македонии (0:2) в 4 туре Лиги наций. Армения занимает второе место в Группе 4 Лиги С, но если Латвия победит Фарерские острова, то уже бывшая команда Петракова опустится на третье место.

Напомним, 67-летний специалист возглавил сборную Армении в январе 2023 года. До этого он тренировал молодежные и юношеские сборные Украины разных возрастов. В 2019 году его молодежка U-20 выиграла чемпионат мира.

В августе 2021-го, после того, как УАФ не договорилась с Андреем Шевченко о новом контракте, Петраков возглавил сборную Украины. Под его руководством команда заняла второе место в отборе на чемпионат мира-2022, но не смогла пробиться на мундиаль через плей-офф.