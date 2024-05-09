На уровне Беллингема: Лунин получил оценку за матч против Баварии

Украинский голкипер Андрей Лунин получил среднюю оценку за ответный матч полуфинала ЛЧ против Баварии (2:1).

Об этом сообщил статистический портал SofaScore.

Андрей получил 7,3. Аналогичный показатель у защитника Антонио Рюдигера и хавбека Джуда Беллингема. Конечно, самую большую оценку получил главный герой матча, автор победного дубля — Хоселу (9,0)

Отметим, что Лунин совершил 4 сейва, 2 из них после ударов из пределов штрафной, предотвратил 0,58 пропущенных, выиграл 1 верховую дуэль, отдал 20 точных передач (74%).

Следовательно, украинец помог Реалу стать вторым финалистом ЛЧ. Соперником мадридцев станет Боруссия Дортмунд, обыгравшая ПСЖ и впервые за 11 лет вышедшая в финал ЛЧ.

Отметим, что "сливочные" сыграют в решающей игре самого престижного еврокубка в 18-й раз. На данный момент у них 14 побед и 3 поражения.

Финал Лиги чемпионов этого сезона проведут 1 июня 2024 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.