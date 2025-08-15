Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Определился соперник Шахтера в плей-офф Лиги конференций

Олександр Булава — 15 августа 2025, 00:36
Определился соперник Шахтера в плей-офф Лиги конференций
ФК Шахтар

Донецкий Шахтер в серии послематчевых пенальти уступил греческому Панатинаикосу в третьем раунде квалификации Лиги Европы и продолжит выступления в Лиге конференций.

Соперником "горняков" в плей-офф квалификации Лиги конференций станет швейцарский Серветт, который уступил нидерландскому Утрехту в отборе Лиги Европы – 1:3, 1:2. Перед этим Серветт вылетел из квалификации Лиги чемпионов от чешской Виктории Плезень (1:0, 1:3).

Первая встреча состоится в четверг, 21 августа, на поле украинского коллектива. Ответный матч запланирован на 28 августа.

Напомним, в плей-офф Лиги конференций также сыграет житомирское Полесье, которое накануне прошло венгерский Пакш. Соперником "волков" будет итальянская Фиорентина.

Ліга конференцій

Полесье вышло в финальный раунд квалификации Лиги конференций: обзор ответного матча с Пакшем
Полесье прошло Пакш: другие результаты ответных матчей 3-го раунда Лиги конференций
Гол Сабо не спас: Полесье уступило Пакшу, но прошло дальше в Лиге конференций
Пакш – Полесье 2:1. Как это было
Леднев и Назаренко выйдут в основе Полесья на ответный матч против Пакша

Последние новости