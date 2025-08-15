Определился соперник Шахтера в плей-офф Лиги конференций

Донецкий Шахтер в серии послематчевых пенальти уступил греческому Панатинаикосу в третьем раунде квалификации Лиги Европы и продолжит выступления в Лиге конференций.

Соперником "горняков" в плей-офф квалификации Лиги конференций станет швейцарский Серветт, который уступил нидерландскому Утрехту в отборе Лиги Европы – 1:3, 1:2. Перед этим Серветт вылетел из квалификации Лиги чемпионов от чешской Виктории Плезень (1:0, 1:3).

Первая встреча состоится в четверг, 21 августа, на поле украинского коллектива. Ответный матч запланирован на 28 августа.

Напомним, в плей-офф Лиги конференций также сыграет житомирское Полесье, которое накануне прошло венгерский Пакш. Соперником "волков" будет итальянская Фиорентина.